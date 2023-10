Ein bisschen schöner hätten die Gloryholes an der Uni Augsburg bestimmt werden sollen. Alan Fung-Schwarz / Creative Commons / cc-by-sa-2.0

Mit einem Sex-Vorschlag wollten Studierende das Campusleben an der Universität Augsburg entspannen. Sie forderten sogenannte Gloryholes für alle – und erregten damit vor allem die Gemüter.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen An einer Universität in Bayern diskutieren Studierende hitzig über einen Sex-Antrag aus den eigenen Reihen.

Sogenannte Gloryholes, Sex-Löcher für anonymes Vergnügen, sollten helfen, die Stimmung auf dem Campus zu entspannen und sexuell zu diversifizieren.

Ob Scherz oder nicht: Der Vorschlag kommt nicht überall gut an und löst heftige Reaktionen aus. Mehr anzeigen

Man könnte meinen, es sei eine typische «Bild»-Meldung: An der Universität der bayerischen Stadt Augsburg haben Studierende einen ungewöhnlichen Antrag eingereicht. Sie wollten im Hörsaalgebäude einen Bereich mit Gloryholes einrichten lassen: Also Löcher in der Wand für anonymen Sex. Der Antrag wurde jetzt tatsächlich stundenlang, hitzig und sehr ernsthaft auf einem Konvent der Studierenden diskutiert.

Klingt wie ein Scherz? Vielleicht ist es auch einer. Vielleicht aber auch nicht. Also: der Reihe nach.

Weil es immer wieder den Wunsch danach gegeben habe, hatten mehrere Studierende aus dem «Queer-Referat» der Uni Augsburg vor einiger Zeit die Gloryhole-Initiative lanciert. «Drei Gloryholes sollen im Hörsaalzentrum gegenüber des Eingangs, wo momentan die Informationstafeln vorzufinden sind, gebaut werden», heisst es laut «Bild»-Zeitung in einem entsprechenden Antrag.

«Die sind so woke, die meinen das nicht als Scherz»

Die Gloryholes, so forderten die Initianten demnach, sollten schall- und blickdicht und so barrierearm wie möglich gestaltet sein. Heisst: in der Höhe verstellbar und mit Griffen zum Festhalten ausgestattet. Im Sinne der Sexualhygiene sollten zudem Kondome, Lecktücher, Gleitmittel und Desinfektionsmittel bereitgestellt werden.

Einen solchen Antrag hätte man als satirische Aktion abtun können. Doch er wurde wohl bewusst an die Medien geleakt – und verselbständigte sich. Ein Mitarbeiter der Universität Augsburg versicherte der «Bild»: «Die Antragsteller sind so woke, die meinen das nicht als Scherz.»

In der Antragsbegründung heisse es schliesslich, dass das Erbauen der Gloryholes der Universität erlaube «sich als heteronormativitätskritischen Raum zu verstehen zu geben», da «Kink» (von der Norm abweichende sexuelle Vorlieben und Fantasien, Anm. d. Red.) «nicht als heteronormative Praxis zu verstehen ist». Der Campus würde also diversifiziert werden, und weil Sex allgemein entspannend wirkt, von einer positiveren Arbeitsatmosphäre profitieren.

An Gloryholes scheiden sich die Geister

Die Reaktionen auf den Antrag waren teilweise heftig. Er sei «höchst skandalös und inakzeptabel» schimpfte der Ring Christlich-Demokratischer-Studenten Augsburg und befürchtete eine «ernsthafte Verletzung der ethischen und moralischen Standards».

Gelassen ob des skurrilen Streits bleibt einzig die Universitätsleitung. Man bewerte die Tagesordnungen des Studierendenkonvents nicht und gebe auch kein Statement dazu ab, wird eine Sprecherin in der «Bild» zitiert.

Mittlerweile steht ohnehin fest: Die Gloryholes bleiben geschlossen. Der Antrag auf die Sexlöcher wurde von den Studierenden abgeschmettert. Sie werten ihn mehrheitlich und ganz offiziell als Scherzantrag.