Unglaubliche Rettung nach Entführungsdrama: In Kalifornien ist eine 13-Jährige nach drei Tagen Gefangenschaft befreit worden – dank einer Passantin.

Ein entführtes Mädchen in Kalifornien ist nach drei Tagen gerettet worden, nachdem die 13-Jährige im Auto ihres Kidnappers ein Stück Papier mit der Aufschrift «Hilf mir» hochgehalten hatte.

Eine Passantin habe sie in dem geparkten Auto gesehen und daraufhin den Notruf angerufen, teilte die Polizei in Long Beach südlich von Los Angeles mit. Das Auto hatte vor einem Waschsalon gehalten, in dem der mutmassliche Entführer des Mädchens Wäsche gewaschen hatte.

Der 61-Jährige soll das Mädchen am 6. Juli im mehr als 2000 Kilometer entfernten San Antonio in Texas mit einer Waffe bedroht und in das Auto gezwungen haben. Drei Tage später konnte das Kind befreit werden. Während der Entführung soll es auch zu zwei sexuellen Übergriffen gekommen sein, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

