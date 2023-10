Sturmböen und «intensiver Dauerregen» drohen ab Freitag

Schweizer Wetterflash Wie wird das Wetter in der Schweiz in den nächsten 24 Stunden? Hier erfahren Sie alles Wichtige! 18.10.2023

Der Bund gibt für den Freitag eine Wetterwarnung heraus: In Teilen der Schweiz drohe intensiver Dauerregen, der Gewässer über die Ufer treten lassen könne. Ausserdem sind Sturmböen von bis zu 150 km/h angesagt.

Von Freitag bis Samstag gilt in Teilen der Schweiz eine «Erhebliche Regengefahr». Der Bund rief Warnstufe 3 von 5 aus.

Bäche könnten über die Ufer treten, Murgänge und Erdrutsche drohen und im Strassenverkehr steige die Unfallgefahr.

Der Freitag bringt in der östlichen Landeshälfte und im Tessin ausserdem Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten zwischen 130 und 150 km/h mit sich. Mehr anzeigen

Der Sommer hat sich lange gehalten, doch jetzt ist das Herbstwetter definitiv in der Schweiz angekommen. Und am Freitag wird es richtig ungemütlich.

MeteoSchweiz, das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie, gab am Mittwoch wegen grosser erwarteter Regenmengen eine Warnung der Gefahrenstufe 3 von 5 für die Zeit von Freitag bis Samstag aus. Das bedeutet, dass Bäche über die Ufer treten und sich Erdrutsche lösen könnten. Wegen schlechter Sichtverhältnisse und Überschwemmungen herrsche zudem erhöhte Unfallgefahr auf den Strassen.

Betroffen ist vor allem die Südschweiz. Doch auch in weiteren Regionen gilt Gefahrenstufe 2 von 5 und damit «mässige Gefahr».

Der Freitagvormittag beschert der Ostschweiz, der Zentralschweiz und dem Tessin ausserdem Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten von 130 km/h bis zu 150 km/h. Der Wetterdienst MeteoNews sagt solche Spitzenwerte an exponierten Lagen wie beispielsweise am Gütsch oder auf dem Piz Martegnas voraus. «Bis zum Abend lässt der Wind zwar nach, bleibt aber stürmisch», heisst es in der Prognose weiter.

Die Prognosen für das kommende Wochenende stehen «noch etwas auf wackligen Beinen», so MeteoNews. Möglich wäre ein Mix aus sonnigen Abschnitten, vielen Wolken und gelegentlichen Regengüssen bei Temperaturen um die 15-Grad-Marke.