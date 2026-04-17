Ein Tierarzt untersucht den Gesundheitszustand von Wolf Neukgu. Daejeon Municipality / AP / Keystone

Auf seiner tagelangen Flucht läuft das zwei Jahre alte Tier einem Autofahrer vor die Handykamera und hält Suchtrupps zum Narren. Die Nation bangt um den Ausreisser – und atmet jetzt tief durch.

DPA, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Südkorea hat die Flucht eines Wolfes grosses Aufsehen ausgelöst. Sogar der Präsident schaltete sich ein.

Er sah sich zu einer Erklärung genötigt, in der er versicherte, Polizei, Feuerwehr und Militär unternähmen alles, um den Wolf lebend zu fangen.

Im Internet brach am Freitag ein Jubelsturm los, als das Tier nach neun Tagen Suche eingefangen werden konnte.

Der 2024 im Zoo geborene Neukgu stammt in dritter Generation von einer Gruppe von Wölfen ab, die 2008 im Rahmen eines Projekts zur Wiederansiedlung von Wölfen aus Russland eingeführt wurden.

Die Wolfe ähneln jenen Tieren, die in der koreanischen Wildnis lebten, bevor sie in den 1960er Jahren ausstarben. Mehr anzeigen

Während Deutschland um einen in der Ostsee gestrandeten Buckelwal bangt, feiert Südkorea die Rettung eines ausgebüxten Wolfes. Im Internet brach am Freitag ein Jubelsturm los, als bekannt wurde, dass der zwei Jahre alte Rüde Neukgu nach neun Tagen Suche sicher wieder eingefangen worden ist. Das Tier wurde am frühen Morgen auf einem Hügel in der Nähe einer Schnellstrasse entdeckt und betäubt, wie die Stadt Daejeon und der O-World-Zoo mitteilten, aus dem Neukgu ausgebrochen war.

Beamte der Stadtverwaltung Daejeon veröffentlichten Videos, die zeigen, wie Retter den betäubten Wolf aus einem Graben ziehen und in einen Transportkorb legen. Er wurde in stabilem Zustand in den Zoo gebracht, wo Tierärzte mit einem Endoskop einen Angelhaken aus seinem Magen entfernten, sonst aber keine weiteren ernsthaften gesundheitlichen Probleme feststellten.

Aufatmen allerorten

In sozialen Medien war die Erleichterung mit Händen zu greifen, darunter in Botschaften wie «Willkommen zurück» und «Neukgu, es ist gefährlich vor dem Haus». Daejeons Bürgermeister Lee Jang Woo bedankte sich in einem Facebook-Post bei den Menschen in der Stadt und im ganzen Land für ihre Unterstützung.

Der 2024 im Zoo geborene Neukgu stammt in dritter Generation von einer Gruppe von Wölfen ab, die 2008 im Rahmen eines Projekts zur Wiederansiedlung von Wölfen aus Russland eingeführt wurden. Die Tiere ähneln denen, die in der koreanischen Wildnis lebten, bevor sie in den 1960er Jahren ausstarben.

Auch der Präsident schaltet sich ein

Vergangene Woche machte sich Neukgu aus seinem Gehege davon und löste eine Suchaktion aus, die ganz Südkorea in Atem hielt. Tierschützer fragten sich, ob der Wolf ausserhalb des Zoos überleben könne und äusserten die Sorge, er könne bei der Gefangennahme ebenso getötet werden, wie ein 2018 aus demselben Zoo entwischter Puma. Präsident Lee Jae Myung sah sich zu einer Erklärung genötigt, in der er der Öffentlichkeit versicherte, Polizei, Feuerwehr und Militär unternähmen alles, um den Wolf lebend zu fangen.

Ein Autofahrer entdeckte den Wolf und teilte ein Video, in dem das Tier eine dunkle Bergstrasse entlang trabte, beleuchtet von den Scheinwerfern eines Fahrzeugs, das hinter ihm fuhr. Anfang dieser Woche hatten die Suchtrupps Neukgu dann auf einem Berg in der Nähe des Zoos schon fast erwischt, doch der brach aus einer von den Rettungskräften errichteten Absperrung aus.

Zoodirektor Lee Kwan Jong sagte jetzt, Neukgu solle in einem von anderen Tieren getrennten Bereich gepflegt werden, bis er sich vollständig erholt und stabilisiert habe. Die Anlage, in der er lebt, ist seit dem Ausbruch geschlossen. Wenn sie wieder öffnet, ist sie um eine Attraktion reicher.