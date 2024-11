Ein Sandtigerhai auf Beutejagd. Um welche Hai-Art es sich beim Angriff auf den Surfer handelte, ist noch unklar. (Symbolbild) Bild: Stefan Sauer/dpa

Besonderes Pech hatte ein Surfer in Florida: Er wurde zum zweiten Mal am selben Strand von einem Hai attackiert. Zwei Operationen waren nötig, um die Wunde mit 93 Stichen und etwa einem Dutzend Klammern zu nähen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Beim Surfen mit zwei Freunden wurde ein 28-Jähriger in Florida Opfer eines Haiangriffs.

Der Mann wurde am selben Strand schon einmal von einem Hai angegriffen.

Bei dem Angriff wurden drei Sehnen vollständig und eine weitere teilweise durchtrennt. Mehr anzeigen

Ein Surfer im US-Bundesstaat Florida ist zum zweiten Mal am selben Strand von einem Hai attackiert worden. Der 28-jährige Cole Taschman war am Bathtub Beach in Stuart an der Ostküste Floridas bereits im Jahr 2016, als damals 16-Jähriger, von einem Schwarzspitzenriffhai in die Hand gebissen worden. Wie die Nachrichtenseite «Treasure Coast Newspapers» berichtete, wurde er beim Surfen mit zwei Freunden dort am vergangenen Freitagnachmittag (Ortszeit) erneut Opfer eines Haiangriffs.

Er sei bäuchlings auf dem Surfboard gegen die Strömung angepaddelt, als hinter ihm ein Bullen- oder Tigerhai aufgetaucht sei und nach seinen Füssen geschnappt habe, sagte Taschman. Das Tier sei zwischen 2,4 und 2,7 Metern lang gewesen.

Bei dem Angriff wurden drei Sehnen vollständig und eine weitere teilweise durchtrennt. Zwei Operationen waren nötig, um die Wunde mit 93 Stichen und etwa einem Dutzend Klammern zu nähen. Der Kapitän eines Fischerei-Charterboots verbrachte vier Tage im Krankenhaus und wurde dann nach Hause entlassen. Eine weitere Operation könnte nötig werden.

«Selber Strand, genau derselbe Felsen, selber Ort, selbes Riff, alles dasselbe», sagte Taschman. Seine Freundin startete auf der Plattform GoFundMe einen Spendenaufruf, um ihm bei der Bewältigung der Behandlungskosten zu helfen. Und der Ohana-Surfshop in Stuart wollte den Erlös aus einer Tombola für ein Surfboard oder einen Fischereiausflug vollständig an Taschman weitergeben.

