  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Das ist ein tragisches Unglück» Surfer stirbt nach Hai-Attacke in Sydney – Strände gesperrt

dpa

6.9.2025 - 09:18

Surfer stirbt nach Hai-Attacke in Sydney – Strände gesperrt - Gallery
Surfer stirbt nach Hai-Attacke in Sydney – Strände gesperrt - Gallery. Familienangehörige und Freunde trauerten am Strand um das Opfer.

Familienangehörige und Freunde trauerten am Strand um das Opfer.

Bild: dpa

Surfer stirbt nach Hai-Attacke in Sydney – Strände gesperrt - Gallery. Tödliche Haiangriffe sind selten in Australien – dieses Jahr gab es aber schon mehrere. (Archivbild)

Tödliche Haiangriffe sind selten in Australien – dieses Jahr gab es aber schon mehrere. (Archivbild)

Bild: dpa

Surfer stirbt nach Hai-Attacke in Sydney – Strände gesperrt - Gallery
Surfer stirbt nach Hai-Attacke in Sydney – Strände gesperrt - Gallery. Familienangehörige und Freunde trauerten am Strand um das Opfer.

Familienangehörige und Freunde trauerten am Strand um das Opfer.

Bild: dpa

Surfer stirbt nach Hai-Attacke in Sydney – Strände gesperrt - Gallery. Tödliche Haiangriffe sind selten in Australien – dieses Jahr gab es aber schon mehrere. (Archivbild)

Tödliche Haiangriffe sind selten in Australien – dieses Jahr gab es aber schon mehrere. (Archivbild)

Bild: dpa

Tödliche Hai-Attacken sind selbst in Australien sehr selten. Nun erliegt ein Surfer in Sydney seinen schweren Verletzungen. Das Surfbrett des Mannes soll Aufschluss geben, welcher Raubfisch zubiss.

DPA

06.09.2025, 09:18

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein 57-jähriger Surfer wurde vor der Küste Sydneys von einem Hai tödlich verletzt.
  • Die Strände zwischen Manly und Narrabeen wurden nach dem Vorfall gesperrt.
  • Durch den Klimawandel halten sich aggressive Haiarten wie Bullenhaie zunehmend länger vor Sydney auf, was das Risiko von Angriffen erhöht.
Mehr anzeigen
Meeresräuber in Europa. Vor diesen Haien musst du dich in den Badeferien in Acht nehmen

Meeresräuber in EuropaVor diesen Haien musst du dich in den Badeferien in Acht nehmen

Vor der Küste Sydneys ist ein Surfer von einem Hai attackiert und tödlich verletzt worden. Der 57-Jährige wurde am Long Reef Beach in Dee Why allem Anschein nach «von einem grossen Hai» gebissen, wie die australische Polizei mitteilte. Das Opfer verlor beide Beine und wurde von Surfern an Land gezogen, konnte aber nicht mehr gerettet werden. Sein in zwei Hälften zerrissenes Surfbrett wird nun untersucht, um festzustellen, was für ein Hai ihm zu Verhängnis wurde.

«Das ist ein tragisches Unglück, wie es nur sehr, sehr selten passiert», sagte Polizeisprecher Stuart Thomson bei einer Stellungnahme vor der Presse. Die bislang letzte tödliche Hai-Attacke in Sydney hatte sich 2022 in Little Bay im Süden der Stadt ereignet. Zuvor hatte es dort fast 60 Jahre lang gar keine Todesopfer gegeben. Für den Menschen sind vor allem drei in der Region heimische Arten gefährlich: Tigerhaie, Bullenhaie und Weisse Haie.

«Er hat viel Blut verloren»

Diesmal biss der Raubfisch nach Polizeiangaben etwa 100 Meter vom Strand entfernt zu. Augenzeugen beobachten vom Ufer aus, wie der Hai den erfahrenen Surfer unter Wasser zog. «Er hat viel Blut verloren und konnte nicht wiederbelebt werden», sagte Thomson. Schockierte Familienangehörige und Freunde trauerten am Strand um den Vater einer kleinen Tochter, der sein Leben ausgerechnet am Vatertags-Wochenende verlor.

Long Reef liegt etwa 20 Kilometer vom Stadtzentrum Sydneys entfernt an den Northern Beaches – einem langen Küstenstreifen am Pazifik, der sich vom beliebten Touristenbezirk Manly bis hoch ins exklusive Palm Beach zieht. Nach dem Vorfall am Samstagvormittag (Ortszeit) wurden alle Strände von Manly bis Narrabeen im Norden vorläufig gesperrt. Helikopter und Drohnen stiegen auf, um den gesuchten Raubfisch ausfindig zu machen.

Klimawandel steigert das Risiko von Hai-Attacken

Sydney ist mit rund 5,5 Millionen Einwohnern die bevölkerungsreichste Stadt Australiens. Die Wahrscheinlichkeit, dort oder anderswo in Down Under von einem Hai gebissen zu werden, ist aber sehr gering. Im vergangenen Jahr gab es nach Zählung der von Forschern, Wildtierexperten und Behörden geführten Australian Shark Incident Database landesweit nur einen tödlichen Hai-Angriff. Im laufenden Jahr waren es drei – den Vorfall vom Samstag nicht mitgezählt.

Allerdings halten sich inzwischen gefährliche Arten wie die vergleichsweise aggressiven Bullenhaie wegen des Klimawandels und steigender Meerestemperaturen immer länger rund um den Hafen und die Strände von Sydney auf – und stellen damit zunehmend eine Gefahr für Schwimmer und Surfer dar. Eine Studie der James Cook University in Queensland ergab, dass die Raubfische im Sommer etwa 15 Tage mehr vor der Küste Sydneys verbringen als noch vor 15 Jahren. Dort erwärmt sich der Pazifik noch schneller als das Wasser in den meisten anderen Meeresregionen der Welt.

Meistgelesen

Wagt Selenskyj wieder einen Angriff auf die Kertsch-Brücke?
Aargauer Polizeichef beleidigt Mann mit N-Wort – und schickt ihm E-Mail versehentlich
Selenskyj: «Putin kann nach Kiew kommen» +++ USA wollen Militärhilfe für Europa kürzen
Trump gab Befehl für geheime Mission in Nordkorea – sie endete im Desaster
Zahnlücke weg und Embolo beisst gleich zweimal zu!

Videos aus dem Ressort

Düsteres Szenario: KI-Video zeigt Tokio nach Vulkanausbruch

Düsteres Szenario: KI-Video zeigt Tokio nach Vulkanausbruch

Tokio simuliert einen Ausbruch des berühmten Vulkans Fuji in einem von künstlicher Intelligenz erstellten Video. Die Bevölkerung soll so vor den möglichen Folgen gewarnt werden.

02.09.2025

Schnellster Zug der Welt: Dieser japanische Reporter dreht völlig am Rad

Schnellster Zug der Welt: Dieser japanische Reporter dreht völlig am Rad

Als der schnellste Zug der Welt vorbei fährt, verliert der japanische Reporter die Fassung. Es handelte sich um eine Testfahrt für ein Megaprojekt. Die neue Strecke von Tokio bis Osaka ist noch im Bau.

04.09.2025

«Trump is dead» – Warum das Netz ausflippt, wenn Trump mal nichts postet

«Trump is dead» – Warum das Netz ausflippt, wenn Trump mal nichts postet

Ein kurzes Offline-Intermezzo – und das Netz rastet wegen Trump aus. Blogs, Bots und Meme stürzen sich auf die Spekulation. Unser Video zeigt, warum Donald Trump in Sachen «Todesmeldung» ein Sonderfall bleibt.

03.09.2025

Düsteres Szenario: KI-Video zeigt Tokio nach Vulkanausbruch

Düsteres Szenario: KI-Video zeigt Tokio nach Vulkanausbruch

Schnellster Zug der Welt: Dieser japanische Reporter dreht völlig am Rad

Schnellster Zug der Welt: Dieser japanische Reporter dreht völlig am Rad

«Trump is dead» – Warum das Netz ausflippt, wenn Trump mal nichts postet

«Trump is dead» – Warum das Netz ausflippt, wenn Trump mal nichts postet

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Schweiz – USA. Parmelin unterbreitet den USA neues Angebot im Zollstreit

Schweiz – USAParmelin unterbreitet den USA neues Angebot im Zollstreit

Schweiz – USA. Wirtschaftsminister Guy Parmelin kurzfristig in die USA gereist

Schweiz – USAWirtschaftsminister Guy Parmelin kurzfristig in die USA gereist

«Friends»-Star. «Ketamin-Königin» bekennt sich nach Tod von Matthew Perry schuldig

«Friends»-Star«Ketamin-Königin» bekennt sich nach Tod von Matthew Perry schuldig