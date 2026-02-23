  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Wegen Blizzard in den USA Swiss annulliert Flüge nach New York und Boston

SDA

23.2.2026 - 14:11

Ab Sonntag ging wegen der starken Schneestürme nichts mehr im Luftverkehr über der US-amerikanischen Ostküste. (Archivbild)
Ab Sonntag ging wegen der starken Schneestürme nichts mehr im Luftverkehr über der US-amerikanischen Ostküste. (Archivbild)
Keystone

Heftige Schneestürme an der US-Ostküste haben den Flugverkehr stark beeinträchtigt. Die Fluggesellschaft Swiss annullierte am insgesamt neun Verbindungen ab Zürich und Genf nach New York und Boston.

Keystone-SDA

23.02.2026, 14:11

23.02.2026, 14:20

Wegen der starken Schneestürme im Osten der USA hat die Fluggesellschaft Swiss neun Flüge von Zürich und Genf nach New York und Boston sowie zurück annullieren lassen.

Drei Flüge von Zürich nach New York, Newark und Boston sowie ein Flug von Genf nach New York wurden am Sonntag gestrichen, wie eine Swiss-Sprecherin am Montag der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage sagte. Auch alle Flüge von diesen Destinationen in die Schweiz zurück fielen aus.

Für Montag bestätigte die Swiss drei Hin- und Rückflüge von Zürich nach New York, Newark und Boston als annulliert sowie einen Flug von Genf nach New York und zurück nach Zürich. In Frankfurt hatte zuvor bereits ein Lufthansa-Sprecher erklärt, dass etliche Flugverbindungen der Lufthansa-Gruppe an die US-Ostküste wegen des Blizzards gestrichen worden seien. Zur Lufthansa-Gruppe gehören neben der Kerngesellschaft auch die Swiss, Austrian, Ita und Brussels Airlines.

Das USA-Geschäft der Fluggesellschaften leidet schon seit dem zweiten Amtsantritt von Donald Trump als Präsident vor gut einem Jahr unter einem markanten Einbruch der Passagierzahlen. So reisten gemäss der US-Reise- und Tourismusbehörde, des National Travel and Tourism Office, 2025 elf Prozent weniger Menschen aus der Schweiz in die USA als im Jahr zuvor.

Meistgelesen

Schweizer Top-Schiri filmte Spielerinnen in Garderobe – verurteilt
EU setzt Handelsabkommen mit den USA aus
McGraths Flucht, Vonns Drama und der Eklat um Regez
Er sah es im Rückspiegel – FCZ-Star verliert Cousin bei Horror-Unfall
Geheimdienst, Helikopter, Raketenwerfer – so lief die Jagd auf «El Mencho»

Mehr aus dem Ressort

Aktuell. Blizzard in den USA: Stromausfälle treffen Hunderttausende

AktuellBlizzard in den USA: Stromausfälle treffen Hunderttausende

Deutschland. Mann soll Frau, zwei Kinder und sich selbst erschossen haben

DeutschlandMann soll Frau, zwei Kinder und sich selbst erschossen haben

Aktuell. Tunesier wegen Verdachts auf Raubüberfälle aus Italien ausgeliefert

AktuellTunesier wegen Verdachts auf Raubüberfälle aus Italien ausgeliefert