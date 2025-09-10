  1. Privatkunden
Flugzeug zu schwer Swiss entlädt gesamtes Gepäck und schmeisst vier Passagiere raus

Oliver Kohlmaier

10.9.2025

Oliver Kohlmaier

10.9.2025

Ein Flugzeug der Swiss war zu schwer zum Abheben.

sda (Archivbild)
Ein Flugzeug der Swiss war zu schwer zum Abheben.
sda (Archivbild)

Ungewöhnlicher Vorfall am Flughafen Zürich: Weil sich ein Swiss-Flieger als zu schwer erweist, entlädt die Airline kurzerhand das gesamte Gepäck. Zudem verlassen vier Passagiere den Flieger gegen eine Entschädigung.

Redaktion blue News

10.09.2025, 23:25

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am Mittwochmorgen konnte ein Flugzeug der Swiss in Zürich zunächst nicht starten, weil es zu viel Gewicht hatte.
  • Das gesamte Gepäck musste entladen werden. Zudem wurden vier Passagiere gegen Entschädigung auf einen anderen Flug umgebucht.
  • Die Swiss begründet den Vorgang mit schwierigen Wetterverhältnissen am Zielort.
Mehr anzeigen

Am Mittwochvormittag hat sich ein Flug der Swiss von Zürich nach Florenz erheblich verspätet. Das ist an sich nichts ungewöhnliches, doch der Grund für die Verzögerung war durchaus kurios, wie ein Passagier dem «Tages-Anzeiger» sagte.

Demnach teilte der Pilot in einer Durchsage mit, dass das Flugzeug nicht abheben könne, weil es schlicht zu schwer sei. «Dann hiess es, das ganze Gepäck müsse in Zürich bleiben und werde auf den Abendflug verladen» berichtete der Mann.

Schliesslich habe die Swiss auch nach Passagieren gesucht, die den Flieger freiwillig verlassen und – gegen eine finanzielle Entschädigung – den nächsten Flug nehmen. Schliesslich sei das Flugzeug mit 45 Minuten Verspätung Richtung Florenz gestartet.

Interne Pläne zeigen. Deutsche Manager wollen Kontrolle über Swiss übernehmen

Interne Pläne zeigenDeutsche Manager wollen Kontrolle über Swiss übernehmen

250 Euro Entschädigung

Die Swiss bestätigt die Verspätung gegenüber dem «Tages-Anzeiger» und begründet sie mit schwierigen Verhältnissen am Zielort. Wegen Rückenwind sowie einer nassen Landebahn hätte die Cockpit-Crew das maximale Ladegewicht reduzieren müssen. Somit sei das Gepäck ausgeladen und vier Passagiere umgebucht worden. Diesen stünden nun 250 Euro je Person als Entschädigung zu.

Doch wie kann es sein, dass eine Maschine bei nicht ungewöhnlichen Verhältnissen am Zielort derart viel Übergewicht hat, dass das gesamte Gepäck entladen werden muss? Diese Frage liess die Swiss unbeantwortet – und auch, ob das Flugzeug womöglich nicht ausreichend betankt wurde.

Die Swiss bedaure indessen die Unannehmlichkeiten und stellt in Aussicht, auf den nächsten Flügen nach Florenz «so viel Gepäck wie möglich» mitzunehmen, damit die Passagiere ihr Gepäck so rasch wie möglich erhielten. 

Swiss bietet eine First-Class-Suite an: Das sind die luxuriösesten Airlines der Welt

Swiss bietet eine First-Class-Suite an: Das sind die luxuriösesten Airlines der Welt

Die Swiss International Airlines holt mit Luxus auf und bietet ab Oktober 2025 eine First-Class-Suite an. Welche Airlines bereits eine Luxusklasse anbieten und unter den besten gehören, erfährst du im Video.

05.06.2025

05.06.2025

1500 Passagiere betroffen. Swiss-Flieger strandet in Bangkok und löst Chaos aus

1500 Passagiere betroffenSwiss-Flieger strandet in Bangkok und löst Chaos aus

«Wir stoppen sofort». Swiss-Flugzeug bricht Start bei über 200 km/h ab

«Wir stoppen sofort»Swiss-Flugzeug bricht Start bei über 200 km/h ab

Mehr Zeit im Flugzeug?. Swiss soll langsamer fliegen – das ist der Grund

Mehr Zeit im Flugzeug?Swiss soll langsamer fliegen – das ist der Grund

Durch Schüsse niedergestreckt − Trump-Unterstützer ist tot
Swiss entlädt gesamtes Gepäck und schmeisst vier Passagiere raus
Trump-Unterstützer stirbt an Schussverletzung +++ «Hitler unserer Zeit»: Trump in Restaurant ausgebuht
Merz sieht «Frieden ernsthaft gefährdet in ganz Europa» +++ Tusk: Verbündete bieten Hilfe bei Luftverteidigung an
Kiews Armee nutzt eingekreiste Russen als Köder