Verstösse häufen sich Renitenter Swiss-Passagier lässt Hund aus der Transportbox – 791 Franken Busse

Oliver Kohlmaier

1.2.2026

Wer mit Hund oder Katze per Flugzeug verreist, muss sich an Regeln halten.
Wer mit Hund oder Katze per Flugzeug verreist, muss sich an Regeln halten.
IMAGO

Die Swiss hat immer öfter Probleme mit renitenten Tierhalter*innen. So musste ein Mann aus Berlin fast 800 Franken Busse zahlen, weil er seinen Hund mehrfach aus der Transportbox nahm.

Redaktion blue News

01.02.2026, 21:25

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Verstösse gegen Vorschriften zur Mitnahme von Haustieren im Flugzeug häufen sich.
  • Gemäss dem Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) haben entsprechende Regelverstösse binnen eines Jahres um 46 Prozent zugenommen.
  • So liess ein Fluggast aus Berlin seinen Hund regelwidrig mehrfach aus der Transportbox – trotz Aufforderung des Kabinenpersonals, dies zu unterlassen. Er musste 791 Franken Busse zahlen.
Mehr anzeigen

Die Regeln für Haustierhalter*innen auf Flügen der Swiss sind ziemlich eindeutig: Hunde und Katzen bis zu einem Gewicht von acht Kilogramm dürfen in die Fluggastkabine. Sie müssen sich jedoch in einer ausbruch- und kratzfesten Transportbox befinden, welche die Tiere nicht verlassen dürfen. 

Jedoch hat die Fluggesellschaft zunehmend Ärger mit renitenten  Tierhalter*innen, die sich nicht an diese Regeln halten, berichtet «Sonntagsblick» unter Berufung auf zwei Strafbescheide des Bundesamts für Zivilluftfahrt (Bazl). 

Berliner musste 791 Franken zahlen

Demnach nahm ein Reisender aus Berlin seinen Hund Ende Dezember 2024 auf dem Flug von Zürich nach São Paulo gleich nach dem Einsteigen und schliesslich zwei weitere Male aus der vorgeschriebenen Box. Aufforderungen des Flugpersonals, dies zu unterlassen, habe der Mann jeweils ignoriert. Der Berliner musste schliesslich tief in die Tasche greifen: Das Bazl brummte ihm 791 Franken Busse auf.

Auf einem von Helvetic durchgeführten Swiss-Flug von Zürich nach Bologna kam es zu einem ähnlichen Vorfall. Diesmal habe eine Italienerin ihren Hund aus der Transportbox gelassen, trotz mehrfacher Ermahung durch das Kabinenpersonal. Sie musste schliesslich eine Busse von 400 Franken bezahlen.

Vorfall am Flughafen Zürich. Edelweiss-Maschine muss wegen renitenten Passagieren ans Gate zurück

Vorfall am Flughafen ZürichEdelweiss-Maschine muss wegen renitenten Passagieren ans Gate zurück

Verstösse steigen um 46 Prozent

Dabei handelt es sich nicht um Einzelfälle. Das Bazl bestätigt gegenüber der Zeitung, entsprechende Vorfälle hätten um 46 Prozent binnen eines Jahres zugenommen. «2024 wurden uns 80 Verstösse gegen die Transportpflicht von Tieren gemeldet, 2025 waren es 117», teilt das Bundesamt mit. 

Die Swiss betont gegenüber «SonntagsBlick»: «Natürlich darf der Hundebesitzer seinen Hund füttern und mit Wasser versorgen. Freies Herumlaufen des Hundes oder auch der Katze in der Kabine ist nicht erlaubt.» Ausnahmen gebe es nur für sogenannte Service Animals, also Blinden- oder Assistenzhunde: «Diese unterliegen keinen Grössen- und Gewichtsbeschränkungen. Sie reisen gebührenfrei in der Kabine mit und müssen nicht in einem Transportbehälter untergebracht werden.»

Mehr zum Thema

Rauchen, Trinken, Prügeln. Schweizer Airlines kämpfen mit immer mehr renitenten Passagieren

Rauchen, Trinken, PrügelnSchweizer Airlines kämpfen mit immer mehr renitenten Passagieren

«Renitenter Passagier». Lufthansa-Flieger muss wegen Randalierer umdrehen

«Renitenter Passagier»Lufthansa-Flieger muss wegen Randalierer umdrehen

Crew muss eingreifen. Passagier masturbiert auf Swiss-Flug – Verhaftung

Crew muss eingreifenPassagier masturbiert auf Swiss-Flug – Verhaftung

