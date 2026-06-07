Swiss-Airbus muss nach über 4 Stunden nach Zürich zurück

Ein Airbus 330 der Swiss war auf dem Weg nach Delhi und musste nach Zürich zurückkehren. IMAGO/Sergio Brunetti (Archivbild)

Ein Airbus der Swiss musste wegen möglicher Festpartikel im Treibstoff auf dem Weg von Zürich nach Delhi umkehren. Weil auch der Rückflug storniert werden musste, waren über 350 Passagiere betroffen.

Redaktion blue News Oliver Kohlmaier

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wegen möglicher Festpartikel im Treibstoff und einer Fehlermeldung für eines der Triebwerke musste ein Airbus der Swiss nach Zürich zurückkehren.

An Bord des Fluges nach Delhi befanden sich 151 Passagiere.

Da folglich auch der Rückflug von Delhi storniert werden musste, waren weitere 218 Fluggäste betroffen. Mehr anzeigen

Am Sonntag musste ein Jet der Swiss auf dem Weg von Zürich nach Delhi umkehren. Dies berichten «Blick» und «20 Minuten». Grund dafür war demnach eine Warnung vor möglichen Festpartikeln im Treibstoff. Nach über vier Stunden Flugzeit sei der Airbus 330 über dem Schwarzen Meer umgekehrt.

Das Überwachungssystem des Treibstoff- und Ölkreislaufs habe «mögliche feste Partikel im Treibstoff zu Triebwerk 1 gemeldet», sagte eine Sprecherin der Swiss und fügt hinzu: «Zudem zeigte das Triebwerksüberwachungssystem eine Fehlermeldung für Triebwerk 1 an.»

Über 350 Passagiere betroffen

In Absprache mit Fachleuten am Boden habe die Crew deshalb entschieden, den Airbus nach Zürich zurückzuholen. Gegenüber Blick ergänzte Swiss-Sprecherin Nicole Meier: «Es ist möglich, dass das System eine Warnmeldung ausgelöst hat, ohne dass tatsächlich Partikel vorhanden waren.»

An Bord des Airbus befanden sich den Angaben zufolge 151 Passagiere. 218 weitere Fluggäste seien ebenfalls betroffen, da auch der Rückflug von Delhi nach Zürich storniert werden musste.