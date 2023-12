Nicht alle Kinder haben freien Zugang zu Bildung: Die Glückskette hilft mit, dass sich das ändert – mit deiner Unterstützung. Enfants du Monde/Lauren Pasche

Am nationalen Solidaritätstag der Glückskette kannst auch du einen Beitrag dazu leisten, dass möglichst viele Kinder freien Zugang zu Bildung erhalten. Jede Spende zählt!

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Heute ist nationaler Solidaritätstag der Glückskette.

Unter dem Motto «Bildung für alle – Eine Zukunft für Kinder und Jugendliche in der Schweiz und weltweit» sammelt die Glückskette Spenden, um möglichst vielen Kindern den uneingeschränkten Zugang zu Bildung zu ermöglichen.

Auch beim diesjährigen Solidaritätstag unterstützt die Swisscom als Partnerin der ersten Stunde die Glückskette mit der nötigen Infrastruktur. Mehr anzeigen

Gegründet wurde die Glückskette 1946. Und genauso lang besteht die Partnerschaft zu Swisscom. Seit 77 Jahren unterstützt das Unternehmen die Sammelaktionen der Glückskette. Die Zusammenarbeit hat sich bewährt: Als Partnerin stellt Swisscom die Telekommunikations-Infrastruktur für die Spendeaktionen bereit.

Swisscom unterstützt den Nationalen Solidaritätstag der Glückskette am 21. Dezember 2023. Das Unternehmen stellt die Infrastruktur für die Callcenter in Zürich, Genf, Chur und Lugano zur Verfügung. Zusätzlich übernimmt Swisscom sämtliche Kosten, die für die Spendentelefonnummern und Verbindungsgebühren anfallen.

Digitale Lösungen anbieten

«Verantwortung zu übernehmen ist Teil unserer DNA», sagt Saskia Günther, Head of Sustainability Swisscom. «Für uns als Unternehmen ist es selbstverständlich, die Schweizer Bevölkerung im digitalen Leben zu begleiten und zu unterstützen.»

Früher spendeten die Teilnehmenden hauptsächlich über Telefonanrufe. Heutzutage gehen die meisten Zahlungen direkt über Twint oder Kreditkarten ein. Dennoch rechnet die Glückskette an nationalen Solidaritätstagen mit jeweils 50'000 Spenden-Anrufen, die über die Gratisnummer 0800 87 07 07 eingehen.

Neu: Video-Calls mit Prominenten

Dieses Jahr gibt es einen neuen Kanal: Wer möchte, kann sein Spende-Versprechen bei einer Schweizer Persönlichkeit platzieren. Neben den Moderator*innen von SRF nehmen bekannte Personen im SRG-Studio Anrufe über ein Video-Konferenzsystem entgegen.

Swisscom trägt mit ihren digitalen Lösungen dazu bei, möglichst viele Spenden zu erreichen.

Eine Partnerschaft, ein gemeinsames Ziel

«Bildung für alle» lautet der Zweck der Sammelaktion 2023, die Kinder und Jugendliche in der Schweiz und weltweit unterstützt. «Am Solidaritätstag sammeln wir für die Zukunft unserer Kinder und für Bildungs-Projekte rund um den Globus. Ich kann mir schwerlich etwas Sinnvolleres vorstellen», sagt Michael In Albon, Jugendmedienschutz-Beauftragter von Swisscom.

Im Rahmen der Nachhaltigkeit setzt sich Swisscom seit Jahren für einen verantwortungsvollen Umgang mit neuen Medien ein. Besonders am Herzen liegt Michael In Albon der Schutz von Kindern und Jugendlichen.

Auf der Online-Plattform Swisscom Campus finden Eltern, Lehrpersonen und Jugendliche Tipps zum Umgang mit Medien. Im Rahmen der Initiative «Schulen ans Internet» bietet Swisscom allen Schulen in der Schweiz einen kostenlosen Internet-Anschluss. Unterstützend dazu gibt es Unterrichtsmaterial und Angebote zur Förderung der Medienkompetenz oder Help Videos mit Trainer und Experte Marcel Curien. Zusammen mit Michael In Albon nimmt er am 21. Dezember in der Telefonzentrale in Zürich die ersten Anrufe ab 7 Uhr entgegen.