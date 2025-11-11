  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Sensationsfund in Südostasien Taifun legt jahrhundertealtes Handelsschiff frei

Christian Thumshirn

11.11.2025

Sensationsfund in Südostasien – Taifun legt jahrhundertealtes Handelsschiff frei

Sensationsfund in Südostasien – Taifun legt jahrhundertealtes Handelsschiff frei

Vor Vietnams Küste hat der Taifun Kalmaegi ein uraltes Schiffswrack freigelegt – ein spektakulärer Fund. Das Holzschiff könnte aus der Blütezeit des Handels in Hoi An stammen, als Seide, Keramik und Gewürze um die Welt gingen.

11.11.2025

Vor Vietnams Küste hat der Taifun Kalmaegi ein uraltes Schiffswrack freigelegt – ein spektakulärer Fund. Das Holzschiff könnte aus der Blütezeit des Handels in Hoi An stammen, als Seide, Keramik und Gewürze um die Welt gingen. 

Christian Thumshirn

11.11.2025, 15:23

11.11.2025, 15:46

Der gewaltige Taifun Kalmaegi hat vor der Küste Vietnams nicht nur Verwüstung hinterlassen, sondern auch Geschichte freigelegt. Im Sand von Hoi An tauchte ein hölzernes Schiffswrack auf, das vermutlich mehrere Jahrhunderte alt ist. 

Was das Wrack über Vietnams Handelszeit verrät

Noch ist unklar, welchem Schiffstyp das Wrack angehörte – doch erste Untersuchungen deuten auf ein robustes Handels- oder Marineschiff hin. Archäologen hoffen, dass der Fund neue Erkenntnisse über Vietnams Rolle im internationalen Seehandel liefert.

Den Sensationsfund zeigt dir blue News im Video.

Mehr Videos aus dem Ressort

Verschollene Flugpionierin – Neue Expedition will das Rätsel um Amelia Earhart endlich lösen

Verschollene Flugpionierin – Neue Expedition will das Rätsel um Amelia Earhart endlich lösen

Nach knapp 90 Jahren flammt die Hoffnung im Rätsel um Amelia Earhart wieder auf: Die Pilotin, die als erste Frau die Erde im Motorflug umrunden wollte, verschwand über dem Pazifik – nun startet eine Expedition, überzeugt, das Geheimnis zu knacken.

28.10.2025

Mehr zum Thema

Verschollene Flugpionierin. Neue Expedition will das Rätsel um Amelia Earhart endlich lösen

Verschollene FlugpionierinNeue Expedition will das Rätsel um Amelia Earhart endlich lösen

Unglücksfähre «Estonia». Russland soll 31 Jahre altes Schiffswrack für Spionage genutzt haben

Unglücksfähre «Estonia»Russland soll 31 Jahre altes Schiffswrack für Spionage genutzt haben

Wo ist das Wrack?. Jetzt sucht ein U-Boot nach dem Flugzeug im Vierwaldstättersee

Wo ist das Wrack?Jetzt sucht ein U-Boot nach dem Flugzeug im Vierwaldstättersee

Meistgelesen

Jetzt packen Mitarbeiter der wankenden Traditions-Matratzenfirma aus
Führungsprobleme bei Fedpol unter Bundesrat Beat Jans festgestellt
Wo spielen unsere U17-Weltmeister von 2009 heute?
Der Tag, an dem Schauspieler Anthony Hopkins das Trinken aufgab
FDP-Politiker blockiert 6 Bundeshaus-Räume gleichzeitig – jetzt wird klar, wieso