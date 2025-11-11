Sensationsfund in Südostasien – Taifun legt jahrhundertealtes Handelsschiff frei Vor Vietnams Küste hat der Taifun Kalmaegi ein uraltes Schiffswrack freigelegt – ein spektakulärer Fund. Das Holzschiff könnte aus der Blütezeit des Handels in Hoi An stammen, als Seide, Keramik und Gewürze um die Welt gingen. 11.11.2025

Der gewaltige Taifun Kalmaegi hat vor der Küste Vietnams nicht nur Verwüstung hinterlassen, sondern auch Geschichte freigelegt. Im Sand von Hoi An tauchte ein hölzernes Schiffswrack auf, das vermutlich mehrere Jahrhunderte alt ist.

Was das Wrack über Vietnams Handelszeit verrät

Noch ist unklar, welchem Schiffstyp das Wrack angehörte – doch erste Untersuchungen deuten auf ein robustes Handels- oder Marineschiff hin. Archäologen hoffen, dass der Fund neue Erkenntnisse über Vietnams Rolle im internationalen Seehandel liefert.

Den Sensationsfund zeigt dir blue News im Video.

