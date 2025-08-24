  1. Privatkunden
Taifun «Kajiki» naht Vietnam bereitet Evakuierung von über einer halben Million Menschen vor

dpa

24.8.2025 - 19:21

Boote und Schiffe liegen am Haidian-Fluss vor Anker, um Schutz vor den starken Winden zu suchen. Der Taifun wird die chinesische Insel Hainan zuerst treffen.
Boote und Schiffe liegen am Haidian-Fluss vor Anker, um Schutz vor den starken Winden zu suchen. Der Taifun wird die chinesische Insel Hainan zuerst treffen.
IMAGO/VCG

Ein starker Wirbelsturm zieht herauf, an Vietnams Küste sollen Hunderttausende Menschen in Sicherheit gebracht werden. Auf einer chinesischen Insel macht eine Stadt dicht.

DPA

24.08.2025, 19:21

24.08.2025, 19:45

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Vietnam bereiten die Behörden wegen des nahenden Taifuns «Kajiki» die Evakuierung von etwa 587'000 Menschen vor.
  • Betroffen sind vier Provinzen in der mittleren Küstenregion. Erwartet wird schwerer Regen und Überschwemmungen.
  • «Kajiki» war mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von rund 175 Kilometern pro Stunde im Südchinesischen Meer unterwegs und wird am Montag das Festland treffen.
Mehr anzeigen

Wegen des nahenden Taifuns «Kajiki» wird in Vietnam die Evakuierung von mehr als einer halben Million Menschen vorbereitet. Betroffen seien insgesamt mehr als 150'000 Haushalte – etwa 587'000 Menschen – in vier Provinzen in der mittleren Küstenregion des Landes, berichteten vietnamesische Staatsmedien. Erwartet wurde dort schwerer Regen und Überschwemmungen. In sieben Küstenprovinzen durften Boote nicht ablegen.

«Kajiki» war nach Angaben des US-amerikanischen Joint Typhoon Warning Center mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von rund 175 Kilometern pro Stunde im Südchinesischen Meer unterwegs. Demnach ist damit zu rechnen, dass der tropische Wirbelsturm zunächst noch etwas an Kraft gewinnt und dann am Montag in Vietnam auf Land trifft.

Hurrikan, Blizzard, Downburst. Welche Stürme gibt es eigentlich – und worin unterscheiden sie sich?

Hurrikan, Blizzard, DownburstWelche Stürme gibt es eigentlich – und worin unterscheiden sie sich?

Evakuierungen auch auf Hainan

Zunächst wird laut den Meteorologen voraussichtlich die chinesische Hainan-Insel die Auswirkungen des Taifuns zu spüren bekommen. Dort wurden laut der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua mehr als 20'000 Menschen in Sicherheit gebracht. In der Stadt Sanya wurden demnach vorübergehend Schulen, Büros und Geschäfte geschlossen und der öffentliche Nahverkehr eingestellt.

Orkan,Tornado, Downburst: Sturm ist nicht gleich Sturm – das musst du wissen

Orkan,Tornado, Downburst: Sturm ist nicht gleich Sturm – das musst du wissen

Es gibt verschiedene Kategorien von Stürmen, aber alle können sie gehörigen Schaden anrichten. Welche Sturmarten gibt es in der Schweiz? Und wie unterscheiden sie sich? blue News erklärt es dir im Video.

28.07.2023

