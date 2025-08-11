  1. Privatkunden
Ferienanlagen geräumt Tausende wegen Waldbrand in Südspanien evakuiert

dpa

11.8.2025 - 21:25

Tausende wegen Waldbrand nahe Tarifa evakuiert - Gallery
Tausende wegen Waldbrand nahe Tarifa evakuiert - Gallery. Es gab umfangreiche Evakuierungen in Tarifa.

Es gab umfangreiche Evakuierungen in Tarifa.

Bild: dpa

Tausende wegen Waldbrand nahe Tarifa evakuiert - Gallery. Das Gebiet um Tarifa ist bei Touristen sehr beliebt.

Das Gebiet um Tarifa ist bei Touristen sehr beliebt.

Bild: dpa

Tausende wegen Waldbrand nahe Tarifa evakuiert - Gallery. Im Sommer brennt es in Spanien fast immer irgendwo.

Im Sommer brennt es in Spanien fast immer irgendwo.

Bild: dpa

Tausende wegen Waldbrand nahe Tarifa evakuiert - Gallery. Auch in Galicien brennt es lichterloh.

Auch in Galicien brennt es lichterloh.

Bild: dpa

Tausende wegen Waldbrand nahe Tarifa evakuiert - Gallery
Tausende wegen Waldbrand nahe Tarifa evakuiert - Gallery. Es gab umfangreiche Evakuierungen in Tarifa.

Es gab umfangreiche Evakuierungen in Tarifa.

Bild: dpa

Tausende wegen Waldbrand nahe Tarifa evakuiert - Gallery. Das Gebiet um Tarifa ist bei Touristen sehr beliebt.

Das Gebiet um Tarifa ist bei Touristen sehr beliebt.

Bild: dpa

Tausende wegen Waldbrand nahe Tarifa evakuiert - Gallery. Im Sommer brennt es in Spanien fast immer irgendwo.

Im Sommer brennt es in Spanien fast immer irgendwo.

Bild: dpa

Tausende wegen Waldbrand nahe Tarifa evakuiert - Gallery. Auch in Galicien brennt es lichterloh.

Auch in Galicien brennt es lichterloh.

Bild: dpa

Waldbrände lassen die Einsatzkräfte im Sommer in Spanien kaum zur Ruhe kommen. Aktuell sorgt vor allem ein Feuer unweit des Ferienortes Tarifa für grosse Sorgen – und umfangreiche Evakuierungen.

DPA

11.08.2025, 21:25

11.08.2025, 21:27

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Unweit des Ferienortes Tarifa in Südspanien sind über 2000 Menschen wegen eines nahen Waldbrandes evakuiert worden.
  • Betroffen waren Strandbesucher, Gäste von Ferienanlagen und Anwohner im Bereich der Playa de Atlanterra und der Playa de Bolonia.
  • Über 100 Einsatzkräfte kämpften am Abend am Boden gegen die Flammen.
Mehr anzeigen

Wegen eines Waldbrandes nahe dem auch bei Touristen beliebten Ferienort Tarifa im Süden Spaniens sind mehr als 2000 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Betroffen waren Strandbesucher, Gäste von Ferienanlagen und Anwohner im Bereich der Playa de Atlanterra und der Playa de Bolonia, rund 25 Kilometer nordwestlich des Stadtzentrums von Tarifa, wie der Innenminister der Region Andalusien, Antonio Sanz, mitteilte.

Die Flammen waren laut amtlichen Angaben am Montagvormittag in den Eukalyptus- und Pinienwäldern des Gebirges Sierra de la Plata ausgebrochen. Das Feuer habe sich zunächst rasch Richtung Küste ausgebreitet, hiess es. Über 100 Einsatzkräfte kämpften am Abend am Boden gegen die Flammen. Sie wurden von 14 Löschflugzeugen und –Helikoptern unterstützt. Starker Wind mit Böen von bis zu 50 Kilometern pro Stunde erschwert die Löscharbeiten.

Waldbrände in Südeuropa. Menschen fliehen vor den Flammen, Häuser verbrennen

Waldbrände in SüdeuropaMenschen fliehen vor den Flammen, Häuser verbrennen

Auch im Nordwesten Spaniens brennt es lichterloh

Erst vor knapp einer Woche war das Gebiet um Tarifa in der Provinz Cádiz bereits von einem Waldbrand in Mitleidenschaft gezogen worden. Damals wurden im Gebiet La Peña mehrere Hotels, Siedlungen und ein Campingsplatz geräumt, rund 1500 Touristen und Anwohner in Sicherheit gebracht. Die Flammen, die erst vor zwei Tagen gelöscht werden konnten, zerstörten eine relativ kleine Fläche (280 Hektar), bereiteten den Behörden aber grosse Sorgen.

Am Montag wurden zudem in Spanien auch die Regionen Galicien und Kastilien und León im Nordwesten des Landes von mehreren grösseren Wald- und Vegetationsbränden heimgesucht.

Waldbrand auf Sardinien: Video zeigt, wie Touristen vor den Flammen ins Meer fliehen

Waldbrand auf Sardinien: Video zeigt, wie Touristen vor den Flammen ins Meer fliehen

Am Sonntag brach im Süden Sardiniens, in der Nähe des Strandes Punta Molentis ein Waldbrand aus. Über 200 Personen mussten vom Strand fliehen und wurden teilweise mit einem Schiff gerettet.

28.07.2025

Mehr zum Thema

Waldbrand auf Sardinien. Video zeigt, wie Touristen vor den Flammen ins Meer fliehen

Waldbrand auf SardinienVideo zeigt, wie Touristen vor den Flammen ins Meer fliehen

Bilder zeigen Ausmass. Waldbrand an Kroatiens Adria – Touristen fliehen

Bilder zeigen AusmassWaldbrand an Kroatiens Adria – Touristen fliehen

Griechenland. Waldbrand auf Kreta – Einwohner und Touristen müssen fliehen

GriechenlandWaldbrand auf Kreta – Einwohner und Touristen müssen fliehen

