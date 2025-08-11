Es gab umfangreiche Evakuierungen in Tarifa.
Das Gebiet um Tarifa ist bei Touristen sehr beliebt.
Im Sommer brennt es in Spanien fast immer irgendwo.
Auch in Galicien brennt es lichterloh.
Tausende wegen Waldbrand nahe Tarifa evakuiert - Gallery
Es gab umfangreiche Evakuierungen in Tarifa.
Das Gebiet um Tarifa ist bei Touristen sehr beliebt.
Im Sommer brennt es in Spanien fast immer irgendwo.
Auch in Galicien brennt es lichterloh.
Waldbrände lassen die Einsatzkräfte im Sommer in Spanien kaum zur Ruhe kommen. Aktuell sorgt vor allem ein Feuer unweit des Ferienortes Tarifa für grosse Sorgen – und umfangreiche Evakuierungen.
Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen
- Unweit des Ferienortes Tarifa in Südspanien sind über 2000 Menschen wegen eines nahen Waldbrandes evakuiert worden.
- Betroffen waren Strandbesucher, Gäste von Ferienanlagen und Anwohner im Bereich der Playa de Atlanterra und der Playa de Bolonia.
- Über 100 Einsatzkräfte kämpften am Abend am Boden gegen die Flammen.
Wegen eines Waldbrandes nahe dem auch bei Touristen beliebten Ferienort Tarifa im Süden Spaniens sind mehr als 2000 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Betroffen waren Strandbesucher, Gäste von Ferienanlagen und Anwohner im Bereich der Playa de Atlanterra und der Playa de Bolonia, rund 25 Kilometer nordwestlich des Stadtzentrums von Tarifa, wie der Innenminister der Region Andalusien, Antonio Sanz, mitteilte.
Die Flammen waren laut amtlichen Angaben am Montagvormittag in den Eukalyptus- und Pinienwäldern des Gebirges Sierra de la Plata ausgebrochen. Das Feuer habe sich zunächst rasch Richtung Küste ausgebreitet, hiess es. Über 100 Einsatzkräfte kämpften am Abend am Boden gegen die Flammen. Sie wurden von 14 Löschflugzeugen und –Helikoptern unterstützt. Starker Wind mit Böen von bis zu 50 Kilometern pro Stunde erschwert die Löscharbeiten.
Auch im Nordwesten Spaniens brennt es lichterloh
Erst vor knapp einer Woche war das Gebiet um Tarifa in der Provinz Cádiz bereits von einem Waldbrand in Mitleidenschaft gezogen worden. Damals wurden im Gebiet La Peña mehrere Hotels, Siedlungen und ein Campingsplatz geräumt, rund 1500 Touristen und Anwohner in Sicherheit gebracht. Die Flammen, die erst vor zwei Tagen gelöscht werden konnten, zerstörten eine relativ kleine Fläche (280 Hektar), bereiteten den Behörden aber grosse Sorgen.
Am Montag wurden zudem in Spanien auch die Regionen Galicien und Kastilien und León im Nordwesten des Landes von mehreren grösseren Wald- und Vegetationsbränden heimgesucht.
Waldbrand auf Sardinien: Video zeigt, wie Touristen vor den Flammen ins Meer fliehen
Am Sonntag brach im Süden Sardiniens, in der Nähe des Strandes Punta Molentis ein Waldbrand aus. Über 200 Personen mussten vom Strand fliehen und wurden teilweise mit einem Schiff gerettet.
28.07.2025