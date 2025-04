Herzschmerz habe laut Neurowissenschaftler ähnliche Gehirnregionen aktiviert wie ein Drogenentzug. Imago

Ein 15-jähriger aus Landshut, Deutschland, rief mitten in der Nacht die Polizei, weil er nach einer Trennung Angst hatte. Die Beamten trösteten ihn und brachten ihn wieder nach Hause.

Die Polizisten trösteten den 15-Jährigen und fuhren ihn schliesslich wieder nach Hause.

Es gibt viele Tipps und Tricks, um über einen Ex-Freund oder über eine Ex-Freundin hinwegzukommen: Bilder löschen, Name im Handy ändern, sich mit einem Städtetrip ablenken.

Für einen 15-Jähriger aus Landshut, Deutschland, schien dies jedoch schwierig. Also rief er in seiner Verzweiflung um 1.35 Uhr bei der Polizei an. Seine Freundin hatte offenbar schon Stunden zuvor mit ihm Schluss gemacht, wie im Bericht steht. Er erzählt den Polizisten, dass er auf einer Parkbank sitze und Angst habe. Das schreibt der «Tages-Anzeiger». Daraufhin trösteten die Polizisten den Teenager, setzten ihn hinten in ihr Polizeiauto und fuhren ihn nach Hause.

Herzschmerz habe laut Neurowissenschaftler ähnliche Gehirnregionen aktiviert wie ein Drogenentzug. Grund dafür: Die Glückshormone verschwinden, die Stresshormone greifen dafür an. Bei so viel Kummer und Ärger spinnt dann unter Umständen auch noch die linke Herzkammer. Brustschmerzen, Atemnot und Ohnmacht sind die häufigsten Beschwerden. Auch bekannt als Broken-Heart-Syndrom.