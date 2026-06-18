Eine Kutschfahrt im Central Park von New York endete für einen 18-jährigen Inder tödlich. (Symbolbild) Bild: AP Photo/Seth Wenig

Seit Jahren wird in New York über eine Abschaffung der Pferdekutschen im Central Park diskutiert. Bei Touristen sind die Fahrten aber weiter beliebt. Jetzt kam es zu einem furchtbaren Unfall.

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Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Kutschfahrten im New Yorker Central Park sind besonders bei Touristen beliebt.

Nun kam es zu einem tragischen Unfall, der einen 18-jährigen Inder sein Leben kostete.

Der Zwischenfall dürfte ein Ende der Kutschfahrten im Central Park befeuern. Tierschützer, Parkverwaltung und zunehmend auch Politiker*innen treten schon länger dafür ein. Mehr anzeigen

Ein Teenager ist nach einem Unfall mit einer Pferdekutsche im New Yorker Central Park gestorben. Der 18-Jährige aus Indien sei gemeinsam mit seinen Eltern und seinem kleinen Bruder zu Besuch in der Millionenmetropole gewesen, teilte die New Yorker Polizei mit. Die Familie habe dabei eine der bei Touristen beliebten Kutschfahrten durch den Park in Manhattan gebucht.

Als der Kutscher zwischendurch ausstieg, um ein Foto von der Familie zu machen, raste das Pferd los und zog die Kutsche hinter sich her. Dabei sei die Mutter aus dem Gefährt geschleudert worden und ihr 18-jähriger Sohn sei hinterhergesprungen, um ihr zu helfen, sagte der Vater der «New York Times». Der Teenager verletzte sich dabei schwer und starb kurz darauf in einem Krankenhaus. Die anderen Familienmitglieder wurden leicht verletzt.

Kutschfahrten durch den Central Park gibt es bereits seit rund 150 Jahren. Bei Touristen sind sie nach wie vor sehr beliebt. Immer wieder kommt es allerdings auch zu Unfällen.

Tierschützer fordern schon lange die Abschaffung der Pferdekutschen, zuletzt haben sich immer mehr Politiker und Politikerinnen und auch die Parkverwaltung dieser Forderung angeschlossen.