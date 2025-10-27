  1. Privatkunden
DE

Vorfall in Australien Teenager wird beim Fischen von Krokodil angegriffen – und überlebt

SDA

27.10.2025 - 06:51

ARCHIV - Ein Krokodil schwimmt im Adelaide River im Northern Territory. Im tropischen Norden von Australien ist ein Teenager von einem Krokodil attackiert und verletzt worden. Der Angriff ereignete sich in der Nähe des auch bei Touristen beliebten Cape Tribulation. Foto: Carola Frentzen/dpa/Archivbild
ARCHIV - Ein Krokodil schwimmt im Adelaide River im Northern Territory. Im tropischen Norden von Australien ist ein Teenager von einem Krokodil attackiert und verletzt worden. Der Angriff ereignete sich in der Nähe des auch bei Touristen beliebten Cape Tribulation. Foto: Carola Frentzen/dpa/Archivbild
Keystone

Im Daintree-Nationalpark im Norden Australiens ist ein 14-Jähriger beim Fischen von einem Krokodil angegriffen worden. Der Teenager wurde am Bein und Bauch verletzt, konnte aber gerettet werden.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

27.10.2025, 06:51

27.10.2025, 13:04

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein 14-jähriger Junge ist im Norden Australiens beim Angeln am Myall Beach in Queensland von einem Krokodil attackiert und am Bein sowie Bauch verletzt worden.
  • Augenzeugen leisteten Erste Hilfe, bevor der Teenager per Helikopter in ein Krankenhaus nach Cairns gebracht wurde – sein Zustand ist stabil.
  • Die Region um den Daintree-Nationalpark gilt wegen Krokodilen, Quallen und Schlangen als besonders gefährlich, obwohl sie bei Touristen sehr beliebt ist.
Mehr anzeigen

Im tropischen Norden von Australien ist ein Teenager von einem Krokodil attackiert und verletzt worden. Der 14-Jährige sei am Wochenende beim Angeln in hüfttiefem Wasser am Myall Beach im Bundesstaat Queensland von dem Reptil angefallen worden, berichtete der Sender Sky News unter Berufung auf die Einsatzkräfte. Der Strand liegt nahe der Landzunge Cape Tribulation im bei Touristen beliebten Daintree-Nationalpark.

Quallen, Krokodile, Schlangen

Die Region ist für ihre atemberaubende Landschaft bekannt – hier trifft einer der ältesten Regenwälder der Welt direkt auf das Great Barrier Reef. Aber es gibt auch viele Gefahren, etwa durch tödliche Quallen, Salzwasserkrokodile und giftige Schlangen. Die Strände in der Region gelten als einige der gefährlichsten der Welt.

Augenzeugen halfen dem Teenager nach der Attacke und brachten ihn zur Erstversorgung in ein nahe gelegenes Hostel. Anschliessend wurde er in ein Krankenhaus ins 140 Kilometer weiter südlich gelegene Cairns geflogen. Den Angaben zufolge hat er Verletzungen am Bein und am Bauch erlitten, die aber nicht lebensbedrohlich sind.

