  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Tödliches Virus Nipah-Alarm in Asien – was du jetzt wissen musst

SDA

28.1.2026 - 23:28

Schon in der Vergangenheit hat es in Indien Fälle von Erkrankungen mit dem Nipah-Virus gegeben. 
Schon in der Vergangenheit hat es in Indien Fälle von Erkrankungen mit dem Nipah-Virus gegeben. 
EPA/Prakash Elamakkara (Archivbild)

Nur zwei Fälle sind in Indien aufgetreten, doch das Nipah-Virus ist tödlich: Was du über das Virus wissen musst – und wie in Asien auf den Ausbruch reagiert wird.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

28.01.2026, 23:28

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Indien sind zwei Infektionen mit dem Nipah-Virus nachgewiesen worden.
  • Die Behörden betonen, dass Berichte über weitere Fälle falsch seien. Der Ausbruch ist lokal begrenzt.
  • Sowohl Indien als auch weitere Länder in Asien reagieren trotzdem mit verstärkten Vorsichtsmassnahmen.
  • Das Nipah-Virus gilt als sehr selten, aber auch als tödlich: Beim Menschen gilt eine Sterblichkeitsrate von bis zu 92 Prozent.
Mehr anzeigen

Indien hat zwei neue Infektionen mit dem gefährlichen Nipah-Virus gemeldet. Seit Dezember habe es «nur» zwei nachgewiesene Fälle im östlichen Bundesstaat Westbengalen gegeben, teilte das Gesundheitsministerium unter Berufung auf das staatliche Zentrum für Krankheitskontrolle mit.

Kursierende Berichte über weitere Infektionsfälle seien falsch. Als Reaktion auf die beiden Infektionsfälle seien die Überwachung, die Labortests und Vor-Ort-Untersuchungen verstärkt worden.

Auf den lokal begrenzten Ausbruch in Indien reagierten andere asiatische Länder mit verstärkten Vorsichtsmassnahmen.

Kontrollen in Thailand

In Thailand würden seit dem Wochenende an drei grossen Flughäfen Reisende aus Kolkata – der Hauptstadt des Bundesstaates Westbengalen – kontrolliert, teilte Gesundheitsminister Pattana Promphat mit. Die Temperaturmessungen würden an den Airports Suvarnabhumi und Don Mueang in der Hauptstadt Bangkok sowie auf Phuket vorgenommen.

Das musst du jetzt wissen. Vogelgrippe-Virus erstmals bei Kuh in Europa nachgewiesen

Das musst du jetzt wissenVogelgrippe-Virus erstmals bei Kuh in Europa nachgewiesen

Bis Dienstag seien 1700 Passagiere getestet worden – alle Tests seien negativ ausgefallen. Es gebe keinen Grund zur Panik, betonte der Minister. Das Virus sei deutlich schwerer von Mensch zu Mensch übertragbar als das Coronavirus.

Die Nipah-Virusinfektion ist nach Angaben des Bernhard-Nocht-Instituts für Tropenmedizin in Hamburg eine eher seltene, aber schwere Viruserkrankung, die sowohl Menschen als auch Tiere befallen kann. Demnach kommt das Virus in der Natur bei Flughunden vor, kann aber auch auf andere Tiere und auf den Menschen übertragen werden. «Beim Menschen kann es eine Sterblichkeitsrate von bis zu 92 Prozent erreichen.»

Übertragung von Mensch zu Mensch möglich

Eine Übertragung von Mensch zu Mensch sei bei engem Kontakt durch Tröpfchen aus der Atemluft, Husten oder Niesen möglich. Eine Infektion kann symptomlos oder mild verlaufen. Es sind aber auch akute Atemwegserkrankungen und tödliche Entzündungen des Gehirns möglich.

Die Viren können nach Angaben des Instituts auch durch den Verzehr von unzureichend gegartem Schweinefleisch oder anderen tierischen Produkten übertragen werden oder auch durch das Trinken von rohem Dattelpalmensaft oder anderen Baumsäften, die mit Fledermauskot kontaminiert seien.

Vereinzelte Nipah-Ausbrüche gab es in den vergangenen Jahren immer wieder. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation wurden seit 1998 Ausbrüche in Asien, einschliesslich Indiens, Bangladeschs, Malaysias, der Philippinen und Singapurs gemeldet.

In Westbengalen seien jetzt zwei Menschen betroffen, die im Dezember zusammen in einem etwa 25 Kilometer nördlich von Kolkata entfernten Privatkrankenhaus gearbeitet hätten, sagte ein Beamter der Gesundheitsbehörde des Unionsstaats.

Wie sieht es in anderen Ländern Asiens aus?

Es werde vermutet, das Virus könnte von einem ungetesteten Patienten, der gestorben sei, übertragen worden sein. Bei den infizierten Personen handelt es sich nach Berichten des indischen Senders NDTV um zwei Krankenpflegerinnen. Sie würden derzeit in einem Spital behandelt.

In Japan riefen die Gesundheitsbehörden zu Wachsamkeit auf. An Flughäfen kommen Thermoscanner zum Einsatz, Reisende aus betroffenen Regionen mit Symptomen wie Fieber oder Atembeschwerden müssen mit einer Befragung durch den Quarantänedienst rechnen.

In China verbreiten die Staatsmedien Behördeninformationen, wonach von dem Virusausbruch in Indien derzeit keine besondere Gefahr für das Land ausgehe. Zugleich wurde ebenfalls zu erhöhter Wachsamkeit, insbesondere für Reisende aus betroffenen Regionen, aufgerufen. In sozialen Netzwerken wurden zudem Sorgen laut, da die grosse Reisewelle zum chinesischen Neujahrsfest Mitte Februar bevorsteht.

Mehr zum Thema

Das musst du jetzt wissen. Vogelgrippe-Virus erstmals bei Kuh in Europa nachgewiesen

Das musst du jetzt wissenVogelgrippe-Virus erstmals bei Kuh in Europa nachgewiesen

Weisst du noch? Lockdown und so. Die 5 denkwürdigsten Momente der Corona-Pandemie

Weisst du noch? Lockdown und soDie 5 denkwürdigsten Momente der Corona-Pandemie

Tödlicher als Corona. So gefährlich ist das Nipah-Virus

Tödlicher als CoronaSo gefährlich ist das Nipah-Virus

Meistgelesen

Bruce Springsteen singt gegen «König Trump» +++ Zwei ICE-Beamte nach tödlichen Schüssen suspendiert
PSG und Real verpassen Top 8 ++ 5 englische Teams im Achtelfinal ++ Napoli out
Meillard scheidet mit Bestzeit aus: «Es tut richtig weh»
Strafverfahren gegen ehemaligen Brandschutz-Kontrolleur eingeleitet
Mit nur einem Klick landet Frau in rechtlichem Albtraum