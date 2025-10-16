  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Kancha Sherpa baute Brücken zum Gipfel Der letzte Zeuge der Everest-Erstbesteigung stirbt mit 92 Jahren

dpa

16.10.2025 - 18:53

Kanchha Sherpa war der letzte Überlebende der Everest-Expedition 1953 um Edmund Hillary und Tenzing Norgay. Der 92-Jährige starb nach Angaben seiner Familie zu Hause in Kathmandu. 
Kanchha Sherpa war der letzte Überlebende der Everest-Expedition 1953 um Edmund Hillary und Tenzing Norgay. Der 92-Jährige starb nach Angaben seiner Familie zu Hause in Kathmandu. 
dpa (Archivbild)

Mit Kiefern hatte Kancha Sherpa vor 72 Jahren den Weg zum Gipfel geebnet. Jetzt ist der letzte lebende Teilnehmer der ersten erfolgreichen Expedition auf den Mount Everest im Alter von 92 Jahren gestorben. 

,

DPA, Redaktion blue News

16.10.2025, 18:53

16.10.2025, 19:01

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der letzte lebende Teilnehmer der ersten erfolgreichen Expedition auf den Gipfel des Mount Everest ist im Alter von 92 Jahren gestorben.
  • Seine Familie verkündete am Donnerstag den Tod von Kanchha Sherpa in Nepals Hauptstadt Kathmandu.
  • Er hatte 1953 die Bergsteiger Edmund Hillary und Tenzing Norgay Sherpa begleitet, die damals als erste Menschen den Gipfel des höchsten Berges der Welt erreichten.
Mehr anzeigen

Der letzte überlebende Teilnehmer der historischen Mount-Everest-Expedition von 1953, Kancha Sherpa, ist tot. 72 Jahre nach der Erstbesteigung des höchsten Bergs der Erde starb Sherpa nach Angaben seiner Familie zu Hause in Kathmandu. Der Nepalese wurde 92 Jahre alt.

Er habe zuletzt Probleme im Rachenraum gehabt, ansonsten habe er bis zu seinem Tod keine grösseren Gesundheitsprobleme für eine Person seines Alters gehabt, sagte sein Enkel Tenzing Chogyal Sherpa der Deutschen Presse-Agentur in der Hauptstadt Nepals.

Vater und Freund enthüllen. Leiche von Laura Dahlmeier wird nie geborgen werden können

Vater und Freund enthüllenLeiche von Laura Dahlmeier wird nie geborgen werden können

Als Erstbesteiger des Everest gelten der Neuseeländer Edmund Hillary und der Nepalese Tenzing Norgay, die am 29. Mai 1953 den Gipfel erreichten. Kancha Sherpa war einer von 103 Sherpas, die die britische Expedition damals auf dem Weg zur Spitze des 8'849 Meter hohen Bergs unterstützten. 

«Grosser Verlust für die Bergsteiger-Gemeinde»

Sein Tod sei ein grosser Verlust für die Bergsteiger-Gemeinde Nepals, schrieb der Vorsitzende des nepalesischen Bergsteiger-Verbands, Fur Gelje Sherpa, in den sozialen Medien. «Sein Beitrag für das Bergsteigen und den Tourismus sind unschätzbar, und er half, Nepal weltweit bekannt zu machen.»

Erleichterung für Sherpas. Wie Drohnen den Mount Everest vom Müll befreien – und Menschen schützen

Erleichterung für SherpasWie Drohnen den Mount Everest vom Müll befreien – und Menschen schützen

Kancha Sherpa wurde 1932 in Namche Bazaar in der Khumbu-Region in Nepal geboren. Sein Leben als Bergsteiger begann er im späten Teenager-Alter, nachdem er sein Zuhause verlassen hatte und auf der Suche nach Arbeit in die indische Stadt Darjeeling an der Grenze zu Nepal gekommen war. Dort traf er auf Tenzing Norgay, der ihm half, an der Everest-Expedition teilzunehmen. 

Holzbrücke aus Kiefern

In einem Interview der staatlichen nepalesischen Nachrichtenagentur RSS erzählte Kancha Sherpa einmal, dass das Team Kiefern aus Namche benutzt habe, um eine Holzbrücke im berüchtigten Khumbu-Eisbruch am Mount Everest zu errichten, bevor Hillary und Tenzing den letzten Anlauf zum Gipfel unternommen hätten. Der Khumbu-Eisbruch gilt wegen seiner Eisstürme und Gletscherspalten oberhalb des Basislagers (5'364 Meter) als eine der gefährlichsten Passagen auf der nepalesischen Seite des Bergs.

Seit der Erstbesteigung hat der Bergsteiger-Tourismus stark zugenommen. Jedes Jahr zieht es Hunderte Kletterer aus aller Welt auf den Gipfel des Mount Everest – einige von ihnen bezahlen das gefährliche Abenteuer mit ihrem Leben.

Hunderte Bergsteiger am Mount Everest gerettet

Hunderte Bergsteiger am Mount Everest gerettet

Hunderte nach einem Schneesturm festsitzende Bergsteiger sind von Rettern in Sicherheit gebracht worden. Die Wanderer waren in der Nähe des Mount Everest im Himalaya von ungewöhnlich heftigen Schneefällen überrascht worden.

06.10.2025

Mehr zum Thema

Paar mit Zweijährigem auf Everest-Tour. Evelyne Binsack: «Das ist reine Sensationshascherei»

Paar mit Zweijährigem auf Everest-TourEvelyne Binsack: «Das ist reine Sensationshascherei»

Schweizer Everest-Bergsteiger im Gespräch. Schneedrama am höchsten Berg der Welt: «Die Situation ist prekär»

Schweizer Everest-Bergsteiger im GesprächSchneedrama am höchsten Berg der Welt: «Die Situation ist prekär»

Ansturm auf höchsten Berg der Welt. 135 Menschen besteigen den Mount Everest an einem Tag

Ansturm auf höchsten Berg der Welt135 Menschen besteigen den Mount Everest an einem Tag

Meistgelesen

Trump kündigt Treffen mit Putin in Budapest an +++ Raketen treffen ukrainischen Truppenübungsplatz
Leiche von Laura Dahlmeier wird nie geborgen werden können
Deutsche Bahn geht mit Webserie viral
Sogar Fox News verlässt aus Protest das Pentagon +++ So viel Strafzölle zahlt die Schweiz
Jetzt will Trump mit der Steuerfahndung gegen Feinde vorgehen