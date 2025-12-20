Tesla-Lenker kracht auf der A1 in Polizeiauto

Ein 58-jähriger Autofahrer krachte am Samstagmorgen auf der A1 bei Münchwilen in ein stehendes Polizeiauto. Beide Fahrzeuge wurden dabei stark beschädigt. Keystone

War der autonome Fahrmodus aktiviert? Ein Tesla-Lenker übersieht auf der A1 ein stehendes Polizeiauto mit Blaulicht – und kracht hinein. Ein Polizist muss ausweichen, um nicht erfasst zu werden.

Keystone-SDA, Redaktion blue News SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Beim Zusammenstoss eines Teslas mit einem Polizeiauto ist hoher Sachschaden entstanden. Verletzt wurde niemand.

Bei der Ausfahrt Münchwilen TG auf der A1 hatte ein 58-jähriger Tesla-Fahrer ein stehendes Polizeifahrzeug mit Blaulicht übersehen.

Ein Polizist, der den Verkehr regelte, musste dem Auto ausweichen.

Abgeklärt wird unter anderem, ob der Tesla-Fahrer zum Unfallzeitpunkt den autonomen Fahrmodus nutzte Mehr anzeigen

Ein 58-jähriger Tesla-Fahrer hat auf der Autobahn A1 bei der Ausfahrt Münchwilen TG ein stehendes Polizeiauto mit Blaulicht übersehen. Es kam zu einem Zusammenstoss, bei dem grosser Sachschaden entstand.

Verletzt wurde bei dem Unfall am Samstagmorgen kurz vor 6 Uhr niemand, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilte. Ein Polizist, der den Verkehr regelte, musste jedoch dem Auto ausweichen. Der Sachschaden beträgt über 100'000 Franken. Die genaue Unfallursache wird ermittelt.

Abgeklärt wird auch, ob der Tesla-Fahrer zum Unfallzeitpunkt den autonomen Fahrmodus nutzte, wie ein Sprecher der Thurgauer Kantonspolizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

Der Autobahnabschnitt zwischen Münchwilen und Matzingen TG war zum Zeitpunkt des Unfalls aufgrund eines vorhergehenden Unfalls gesperrt. Das Polizeiauto, in welches der 58-jährige Autofahrer krachte, diente der Markierung der gesperrten Spuren.