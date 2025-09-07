  1. Privatkunden
Tessin Polizei nimmt nach Schüssen zwei Personen fest

SDA

7.9.2025 - 19:16

Polizeieinsatz der Kantonspolizei Tessin. (Symbolbild)
Polizeieinsatz der Kantonspolizei Tessin. (Symbolbild)
KEYSTONE

Im Zentrum von Rivera im Tessin sind am Sonntagnachmittag mehrere Schüsse gefallen. Die Kantonspolizei Tessin hat in diesem Zusammenhang zwei Personen festgenommen. Hinweise zu Verletzten gibt es keine.

Keystone-SDA

07.09.2025, 19:16

07.09.2025, 19:19

Die Schüsse wurden der Alarmzentrale kurz nach 15.30 Uhr gemeldet, wie die Kantonspolizei Tessin am Sonntag mitteilte. Der Tathergang ist Gegenstand von Ermittlungen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge wurden die Schüsse mit einer Soft-Air-Waffe abgegeben.

Das Gebiet wurde vorsorglich und um die Ermittlungen zu ermöglichen abgesperrt. Die Sicherheitsmassnahmen konnten laut Mitteilung kurz vor 17 Uhr aufgehoben werden.

Update folgt

