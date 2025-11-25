Thailänderin erwacht kurz vor Einäscherung in Sarg

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Zaghaftes Klopfen Thailänderin erwacht kurz vor Einäscherung in Sarg

dpa

25.11.2025 - 06:24

Totgeglaubte in Thailand lebend im Sarg entdeckt - Gallery
Totgeglaubte in Thailand lebend im Sarg entdeckt - Gallery. Die Frau wurde am vergangenen Sonntag ins Spital gebracht – offenbar litt sie unter einem niedrigen Blutzuckerspiegel.

Die Frau wurde am vergangenen Sonntag ins Spital gebracht – offenbar litt sie unter einem niedrigen Blutzuckerspiegel.

Bild: Keystone/Wat Rat Prakhong Tham via AP

Totgeglaubte in Thailand lebend im Sarg entdeckt - Gallery. Im überwiegend buddhistischen Thailand finden die Einäscherungen meist in Tempeln statt.

Im überwiegend buddhistischen Thailand finden die Einäscherungen meist in Tempeln statt.

Bild: Keystone

Totgeglaubte in Thailand lebend im Sarg entdeckt - Gallery
Totgeglaubte in Thailand lebend im Sarg entdeckt - Gallery. Die Frau wurde am vergangenen Sonntag ins Spital gebracht – offenbar litt sie unter einem niedrigen Blutzuckerspiegel.

Die Frau wurde am vergangenen Sonntag ins Spital gebracht – offenbar litt sie unter einem niedrigen Blutzuckerspiegel.

Bild: Keystone/Wat Rat Prakhong Tham via AP

Totgeglaubte in Thailand lebend im Sarg entdeckt - Gallery. Im überwiegend buddhistischen Thailand finden die Einäscherungen meist in Tempeln statt.

Im überwiegend buddhistischen Thailand finden die Einäscherungen meist in Tempeln statt.

Bild: Keystone

Totgeglaubte leben länger: Nachdem seine Schwester scheinbar aufhört zu atmen, fährt ein Mann den vermeintlichen Leichnam Hunderte Kilometer weit in ein Spital, um ihre Organe zu spenden. Als er dort abgewiesen wird, geht es zur Einäscherung in einen Tempel. Plötzlich ist ein leises Klopfen aus dem Sarg zu hören.

DPA

25.11.2025, 06:24

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine für tot erklärte 65-Jährige ist in Thailand lebend in ihrem Sarg entdeckt worden – nur wenige Augenblicke vor der geplanten Einäscherung.
  • Die Angehörigen der Frau hatten den Sarg zum Tempel Wat Rat Prakongtham in Nonthaburi nahe Bangkok gebracht, wo die Feuerbestattung stattfinden sollte.
  • Der Tempel übertrug den beinahe tragischen Vorfall per Livestream.
Mehr anzeigen

Kurz vor ihrer geplanten Einäscherung hat eine Thailänderin mit ihrem Erwachen in einem Sarg in einem Tempel für Aufregung gesorgt. Der buddhistische Tempel Wat Rat Prakhong Tham in der Provinz Nonthaburi am Rande der Hauptstadt Bangkok veröffentlichte ein Video bei Facebook, das die Frau in einem weissen Sarg auf der Ladefläche eines Geländewagens zeigt. Darin bewegt sie zur Verblüffung der Anwesenden leicht ihre Arme und ihren Kopf.

Pairat Soodthoop, für die Verwaltung und die Finanzen des Tempels zuständig, sagte der Nachrichtenagentur AP am Montag, der Bruder der 65-Jährigen habe sie aus der Provinz Phitsanulok zur Einäscherung in den Tempel gefahren. Plötzlich sei aus dem Sarg ein zaghaftes Klopfen zu hören gewesen. Der Tempel übertrug den beinahe tragischen Vorfall per Livestream.

«Ich war etwas überrascht und bat darum, den Sarg zu öffnen. Alle waren verblüfft», sagte Pairat. «Ich sah, wie sie die Augen leicht öffnete und gegen die Seite des Sarges klopfte. Sie muss schon eine ganze Weile geklopft haben.»

Der buddhistische Tempel Wat Rat Prakhong Tham in der Provinz Nonthaburi am Rande der Hauptstadt Bangkok.
Der buddhistische Tempel Wat Rat Prakhong Tham in der Provinz Nonthaburi am Rande der Hauptstadt Bangkok.
Bild: IMAGO/Pond5 Images

Bruder fährt Frau 500 Kilometer ins Spital

Laut Pairat sagte der Bruder der Frau, seine Schwester sei seit etwa zwei Jahren bettlägerig gewesen. Vor zwei Tagen habe sich ihr Zustand verschlechtert und sie habe scheinbar aufgehört, zu atmen. Der Bruder habe sie daraufhin in einen Sarg gelegt und sei mit der vermeintlich Toten etwa 500 Kilometer zu einem Spital in Bangkok gefahren, dem die Schwester nach Angaben des Bruders ihre Organe spenden wollte. Das Spital habe sich jedoch geweigert, das Angebot anzunehmen, weil der Bruder keine Sterbeurkunde habe vorweisen können.

Daraufhin wandte sich der Bruder an den Tempel, der kostenlose Einäscherungen anbietet. Wegen des fehlenden Dokuments wurde er auch dort zurückgewiesen. In dem Moment, in dem er dem Bruder erläutert habe, wie er eine Sterbeurkunde beschaffen kann, hätten sie das Klopfen gehört, sagte Pairat. Nachdem sie sich vergewissert hatten, dass die Frau lebt, sei sie in ein Spital gebracht worden. Der Abt des Tempels sicherte nach Angaben Pairats zu, dass der Tempel die medizinischen Kosten übernimmt.

Meistgelesen

Der grüne Kardinal – wie korrupt ist Selenskyjs starker Mann?
Novartis baut im Aargau 550 Stellen ab
Hässige Autolenker belagern Birsfelder Gemeindeschalter
Thailänderin erwacht kurz vor Einäscherung in Sarg
Patzer bei Zarrella-Show – doch Beatrice Egli reagiert souverän

Mehr aus dem Ressort

Archäologie. Römische Expansion hinterliess Spuren im Wald

ArchäologieRömische Expansion hinterliess Spuren im Wald

Zwei Kletterer gerettet. Zwei Bergsteiger sterben am höchsten Berg Neuseelands

Zwei Kletterer gerettetZwei Bergsteiger sterben am höchsten Berg Neuseelands

«Wir gehen von Stunden bis Tagen aus». Geologen erwarten grossen Felssturz in Brienz GR

«Wir gehen von Stunden bis Tagen aus»Geologen erwarten grossen Felssturz in Brienz GR