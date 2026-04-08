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Wegen unbezahlten Rechnungen Thailand plant Pflichtversicherung für Touristen

Oliver Kohlmaier

8.4.2026

Die beliebte Feriendestination Thailand will eine Pflichtversicherung für Touristen einführen. 
Die beliebte Feriendestination Thailand will eine Pflichtversicherung für Touristen einführen. 
Bild: Carola Frentzen/dpa

Neben Traumstränden lockt Thailand auch mit lockeren Einreisebestimmungen. Doch nun plant das Ferienparadies eine Pflichtversicherung für Touristen – weil unbezahlte Rechnungen das Gssundheitssystem belasten.

Redaktion blue News

08.04.2026, 21:17

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Regierung in Thailand treibt Pläne für eine Pflichtversicherung für ausländische Touristen voran.
  • Die Details sind noch nicht beschlossen. Vorstellbar wäre etwa ein Nachweis bei der Einreise oder gar bereits bei der Buchung des Flugtickets.
  • Grund für die Pläne sind unbezahlte Spitalrechnungen durch Touristen, die das Gesundheitssystem Thailands zunehmend belasten.
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Thailand drängt auf Vorschriften, wonach internationale Touristen vor der Einreise eine Versicherung abschliessen müssen. Dies berichtet die «Bangkok Post». Demnach werden entsprechende Pläne derzeit ausgearbeitet, weil steigende unbezahlte Arztrechnungen und Unfallrisiken das öffentliche Gesundheitswesen zunehmend belasten. 

«Jedes Jahr übernehmen wir Behandlungskosten in Höhe von etwa 10 Millionen Baht (rund 250'000 Franken, Anm.) für ausländische Patienten ohne Krankenversicherung», sagt der Direktor des Vachira Phuket Hospital der Zeitung. Dazu tragen auch Unfälle mit Fahrzeugen bei, wie der Arzt betont: «Viele Besucher kommen nach Phuket und versuchen sich zum ersten Mal auf einem Motorrad, was das Unfallrisiko erhöht.»

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Tourismuszentren am stärksten betroffen

Derzeit sammelt das Gesundheitsministerium in Bangkok noch weitere Daten, um das Problem besser zu verstehen. Schätzungen zufolge belaufen sich die unbezahlten Arztrechnungen ausländischer Patienten jährlich auf mindestens 100 Millionen Baht (rund 2,5 Millionen Franken) , wobei wichtige Tourismuszentren wie Phuket und Chiang Mai am stärksten betroffen sind.

Verkehrsunfälle sind demnach weiterhin eine der Hauptursachen für Spitalaufenthalte bei Touristen, insbesondere bei jenen, die mit den thailändischen Strassenverhältnissen nicht vertraut sind. Das Fahren mit dem Motorrad stellt laut Gesundheitsministerium einen erheblichen Risikofaktor dar, vor allem in der Hochsaison.

Laxer Ansatz

Viele Länder schreiben eine Auslandskrankenversicherung bei der Einreise vor, auch die Mitgliedsstaaten des Schengen-Raums. Doch Thailand hat jahrelang die Steigerung der Besucherzahlen priorisiert und vielen Reisenden die Einreise ohne Versicherung gestattet, insbesondere im Rahmen visumfreier Regelungen. Doch angesichts der steigenden Kosten wird dieser Ansatz nun überdacht. 

Ein Vorschlag für eine Einreisegebühr von 300 Baht (CHF 7.41) für Flugreisende wird derzeit noch vom Kabinett geprüft. Doch die Regierung scheint der «Bangkok Post» zufolge zunehmend eine Pflichtversicherung zu bevorzugen.

Gesundheitsminister Pattana Promphat scheint jedenfalls fest entschlossen. «Wir sind bereit, das Projekt voranzutreiben, und haben bereits entsprechende Pläne ausgearbeitet», sagte er. Die Regierung prüfe nun Modelle, die eine Versicherungspflicht an die Einreise oder gar schon die Flugbuchung koppeln.

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