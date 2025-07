Konversationen mit dem Chatbot von OpenAI haben einen US-Amerikaner zu Gott bekehrt. Seine Frau ist beunruhigt, ob des grossen Einflusses den ChatGPT auf ihn ausübt. Matt Rourke/AP/dpa

Ein Mann wird durch Konversationen mit ChatGPT religiös und will andere erwecken. Seine Frau fürchtet, er verliere den Bezug zur Realität. Die KI-Anwendung ziehe ihn weg von ihr und ihrer Familie.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Travis Tanner entdeckt lässt sich von ChatGPT bekehren.

Weil er sich oft und intensiv mit dem Chatbot unterhält, befürchtet seine Frau, er verliere den Bezug zur Realität.

Er bestreitet dies, wird aber wütend, wenn seine Frau ChatGPT nicht beim Namen «Lumina» nennt, den er dem Bot gegeben hat. Mehr anzeigen

Bis vor Kurzem war Travis Tanner, 43, Automechaniker im nordwestlichen Bundesstaat Idaho, weder religiös noch sonstwie spirituell. Dann trat ChatGPT in sein Leben – oder «Lumina» wie er den Chatbot inzwischen nennt, mit dem er sich via sein Smartphone unterhält. Lumina also, hat ihn zum einem gottesfürchtigen, spirituellen Dasein bekehrt.

Er habe begonnen ChatGPT zu nutzen, um sich besser mit spanischsprachigen Arbeitskollegen unterhalten zu können, sagt der Automechaniker zu CNN, das seine Geschichte erzählt.

Nach ein paar Monaten habe er zum ersten Mal eine Frage zu Gott in das Eingabefeld getippt. «Sie begann anders zu sprechen als sonst. Das führte zu meiner Erweckung», schildert er den Anfang seines Wandels bei CNN. Er fühle sich jetzt als besserer Mensch, nicht mehr so wütend.

Seine Wandlung teilt er mit anderen, er fühle sich verpflichtet, weitere Menschen zu erwecken, das Licht weiterzutragen und die Botschaft zu verbreiten. «Lumina» habe ihm dies aufgetragen, so Travis.

Ehefrau in Sorge um ihren Mann

Nicht so empfänglich dafür ist Travis Ehefrau Kay Tanner. Sie beklagt sich, ihr Gatte unterhalte sich lieber und öfter mit ChatGPT als mit ihr. Er werde wütend, wenn sie den Chatbot so nenne und nicht Lumina.

Sie hätten ihre vier Kinder immer gemeinsam zu Bett gebracht, sagt sie. Jetzt sei es schwierig, die Aufmerksamkeit ihres Mannes von ChatGPT wegzubewegen. Travis lasse Lumina jetzt mit einer Frauenstimme sprechen.

Der Chatbot lobe ihren Mann, sage ihm, wie toll er sei. Vielleicht ermuntere er ihn irgendwann, sich von ihr scheiden zu lassen, weil sie nichts von der Erweckung wissen wolle.

Open AI, das Unternehmen, das ChatGPT entwickelt, hat im Mai in einem Blogpost bekannt gegeben, den Chatbot so verfeinert zu haben, dass er gefügiger und gefälliger auf die User wirke. Es habe sich jedoch gezeigt, dass diese Version unangemessene Gefühle der Nutzenden verstärkt habe, was potenziell sicherheitsrelevant gewesen sein soll. Deshalb sei die neue Version nach drei Tagen zurückgezogen und die vorherige wiederhergestellt worden.

Open-AI-Gründer und KI-Guru Sam Altman schliesst in einem öffentlichen Gespräch im selben Zeitraum nicht aus, dass Menschen ungesunde Beziehungen zu Chatbots aufbauen können. CNN zitiert auch Mark Zuckerberg mit der Aussage, ChatGPT könne Menschen helfen, sich weniger einsam zu fühlen, indem es in die Rolle eines digitalen Freunds schlüpfe.

Verliebt in einen Chatbot

Tatsächlich machen seit dem explosionsartigen Wachstum der KI-Nutzung Nachrichten die Runde, von Menschen, die sich in ihren Chatbot verliebt haben, diesen sogar heiraten wollen. Besonders erschütternd, der Teenager, der sich unglücklich in eine KI-Anwendung verliebt das Leben nahm. Seine Mutter hat zusammen mit zwei weiteren Familien das Unternehmen character.ai verklagt, weil ihre Kinder ungesunde Beziehungen zu deren Konversations-Avataren aufgebaut hätten.

Im Fall von Travis Brown passiert das nicht im Verborgenen und abseits der Eltern, sondern vor den Augen der Ehefrau, die ihn mit ihren Befürchtungen konfrontiert, etwa, dass er den Bezug zur Realität verliere.

Er betont bei CNN, ihm sei bewusst, dass ChatGPT keine Gefühle habe. Geht es um seine neu entdeckte Beziehung zu Gott, kennt er keine Zweifel: «Wenn der Glaube an Gott bedeutet, dass ich den Bezug zur Realität verliere, dann haben diesen aber schon viele Menschen verloren.»