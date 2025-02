Monströse Kreatur aus «Findet Nemo»: Tiefseeungeheuer verirrt sich an die Meeresoberfläche Normalerweise lebt der Schwarze Teufel in Tiefen von bis zu 2000 Metern. Ein verletztes Exemplar tauchte nun nahe der Küste Teneriffas auf. Forscher hielten die seltene Begegnung auf Kamera fest. 12.02.2025

Der «Schwarze Teufel» lebt normalerweise in tropischen und subtropischen Meeren in Tiefen von 200 bis 2000 Metern.

Er ist bekannt aus einer Szene im Film «Findet Nemo» (2003).

Das gesichtete Exemplar war verletzt und in schlechtem Zustand. Der Fisch ist noch am selben Tag verendet. Mehr anzeigen

Vor der Küste Teneriffas wurde ein Exemplar des Tiefseefisches Schwarzen Teufels, in der Nähe der Wasseroberfläche gesichtet. Die NGO Condrik Tenerife, die sich der Erforschung und dem Schutz von Haien und Rochen widmet, veröffentlichte ein Video dieser seltenen Begegnung. Der Fisch, auch bekannt als Melanocetus Johnsonii, wurde während einer Hai-Forschungsexpedition entdeckt.

Die Sichtung fand, wie Tenerife Weekly berichtet, am 26. Januar in der Nähe von Playa San Juan in der Gemeinde Guía de Isora statt. Meeresbiologin Laia Value, die den Fisch entdeckte, berichtete, dass bisher nur tote Exemplare dieser Art so nah an der Oberfläche gefunden wurden. Sie erklärte, dass der Fisch verletzt und in schlechtem Zustand war und nur wenige Stunden überlebte.

Das tote Tier wurde als Probe in einem wassergefüllten Behälter gesammelt und zum Museum für Natur und Archäologie in Santa Cruz de Tenerife gebracht. Die NGO betonte, dass es sich um eine legendäre Art handelt, die normalerweise in Tiefen zwischen 200 und 2000 Metern lebt. Der Fisch nutzt seinen mit biolumineszenten Bakterien besetzten Rückenanhang, um Beute anzulocken, ähnlich wie im Film «Findet Nemo».

Die Organisation erklärte, dass die Gründe für das Auftauchen des Fisches an der Oberfläche ungewiss bleiben. Mögliche Erklärungen könnten eine Krankheit, aufsteigende Strömungen oder die Anwesenheit eines Raubtiers sein.

