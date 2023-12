Tierisches aus dem Jahr 2023 Rettungshund Ivar hat bei der Suche nach verschütteten Menschen geholfen. Bild: Mahmud Al-Matari/Mahmud Al-Matari/dpa Rehkitz Fridolin wurde von einer Erntemaschine verletzt. Doch er wurde wieder gesund. Bild: Waltraud Grubitzsch/dpa Taube Maverick hat zahlreiche Renntauben-Wettkämpfe gewonnen. Bild: Bernd Weißbrod/dpa Auf diesem von News Channel Nebraska zur Verfügung gestellten Foto fährt ein Watussi-Bulle namens Howdy Doody auf dem Beifahrersitz eines Autos, das Lee Meyer gehört. Bild: Uncredited/News Channel Nebraska/AP/dpa Dieser Delfin bot immer wieder eine Show in der Ostsee. Bild: Jonas Walzberg/dpa Koala-Weibchen Ember wurde nach einem Brand wieder gesund. Nun hat sich schon zwei Kinder bekommen. Bild: Roslyn Irwin/IFAW/dpa Tierisches aus dem Jahr 2023 Rettungshund Ivar hat bei der Suche nach verschütteten Menschen geholfen. Bild: Mahmud Al-Matari/Mahmud Al-Matari/dpa Rehkitz Fridolin wurde von einer Erntemaschine verletzt. Doch er wurde wieder gesund. Bild: Waltraud Grubitzsch/dpa Taube Maverick hat zahlreiche Renntauben-Wettkämpfe gewonnen. Bild: Bernd Weißbrod/dpa Auf diesem von News Channel Nebraska zur Verfügung gestellten Foto fährt ein Watussi-Bulle namens Howdy Doody auf dem Beifahrersitz eines Autos, das Lee Meyer gehört. Bild: Uncredited/News Channel Nebraska/AP/dpa Dieser Delfin bot immer wieder eine Show in der Ostsee. Bild: Jonas Walzberg/dpa Koala-Weibchen Ember wurde nach einem Brand wieder gesund. Nun hat sich schon zwei Kinder bekommen. Bild: Roslyn Irwin/IFAW/dpa

Ein Delfin entzückt Touristen, ein riesiges Rind sorgt für Staunen, ein Hund leistet Unglaubliches: Auch 2023 lieferten Tiere jede Menge beeindruckende Geschichten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Jahr 2023 haben mutige, gefiederte, putzige und besonders grosse Tiere die Aufmerksamkeit auf sich gezogen.

Rettungshund Ivar wurde richtig gefeiert und bejubelt.

Die Taube Maverick hat bereits bereits neun von elf Renntauben-Wettkämpfen gewonnen. Mehr anzeigen

Zahlreiche Tiere haben uns im Jahr 2023 lachen, staunen und mitfiebern lassen. Die sonderbarsten und süssesten Geschichten liest du hier:

Kleine Öhrchen

Rehkitz Fridolin hatte ziemlich viel Glück. Denn das kleine Reh hatte einen schlimmen Unfall kurz nach seiner Geburt. Es lag in einem Versteck in einem Getreidefeld, als eine Erntemaschine kam und das Rehkitz erwischte. Zum Glück wurde das verletzte Tier gefunden und schnell versorgt. Ein Tierarzt kümmerte sich um die Wunden. Die Öhrchen von Fridolin sahen danach zwar etwas merkwürdig, zerzaust und zu klein aus. Aber das Rehkitz wurde wieder gesund.

Super Taube

Die Taube Maverick ist ein Superstar. Im Alter von einem Jahr hat der Vogel bereits neun von elf Renntauben-Wettkämpfen gewonnen. Das Geheimnis, warum Maverick so schnell fliegen kann: Der Vogel wiegt sehr wenig. Zudem findet er sich in fremder Umgebung gut zurecht. Taubenfans bieten dem Besitzer von Maverick hohen Summen. Der will seine besten Tauben aber für sich behalten.

Riesiger Beifahrer

Eigentlich passt ein Watussi-Rind nicht auf einen Beifahrersitz. Einen Mann im Land USA hat das aber nicht abgehalten. Er nahm das Tier mit den meterlangen Hörnern trotzdem mit auf eine Autofahrt. Für sein Rind namens Howdy Doody hatte er extra ein grosses Loch in das Autodach geschnitten. Zusammen sorgten die beiden für viel Aufsehen. Mehrere Menschen riefen die Polizei. Die verwarnte den Mann gleich mehrmals, liess ihn aber nach Hause fahren.

Mutiger Retter

Rettungshund Ivar wurde im Land Libyen so richtig gefeiert und bejubelt. Denn Ivar half bei der Suche nach verschütteten Menschen. In dem Land im Norden Afrikas hatte es ein Unwetter und heftige Überschwemmungen gegeben. Es kamen dabei Tausende Menschen ums Leben. Ivar aber gab den Leuten Hoffnung. Sogar im Internet wurden Videos des Hundes geteilt.

Kostenlose Show

In einem Ferienort an der Ostsee im Norden Deutschlands lockte ein Delfin zahlreiche Besucherinnen und Besucher an. Das verspielte Tier sprang dort immer wieder aus dem Wasser heraus. Teilweise schraubte es sich mehrere Meter in die Luft. Eigentlich leben dort in der Ostsee keine Delfine. Manchmal schwimmen sie aber aus der Nordsee herüber. In diesem Fall bot der Delfin sogar eine beeindruckende Show mit Kunststücken.

Fittes Beuteltier

Koala-Weibchen Ember hat alle überrascht. Während eines Brands im Land Australien vor rund vier Jahren wurde das Tier schwer verletzt. Tierärzte dachten, dass Ember das nicht überleben würde. Doch die Koala-Dame wurde nicht nur wieder gesund und schafft es, in freier Wildbahn zu überleben. Sie ist auch zum zweiten Mal Koala-Mama geworden.