Golfstar Tiger Woods ist mit Vanessa Trump, der Ex-Frau von Donald Trump Jr., liiert Bild: Tiger Woods/X

Golfer Tiger Woods hat seine Beziehung mit der ehemaligen Schwiegertochter von US-Präsident Donald Trump, Vanessa Trump, öffentlich gemacht.

DPA dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Golfer Tiger Woods hat seine Beziehung mit der ehemaligen Schwiegertochter von US-Präsident Donald Trump, Vanessa Trump, öffentlich gemacht.

Woods und Vanessa Trump waren in den vergangenen Wochen immer wieder in der Boulevardpresse zu sehen, etwa auf dem Golfplatz Torrey Pines in San Diego zusammen mit Vanessa Trumps Tochter Kai.

Vanessa Trump war 12 Jahre lang mit Donald Trump Jr. verheiratet. Mehr anzeigen

«Love is in the air», «Liebe liegt in der Luft», schrieb Woods am Sonntag in einem Beitrag in den sozialen Medien und bestätigte mit zwei Bildern die Gerüchte, die bereits seit Wochen kursierten. «Wir freuen uns auf unsere gemeinsame Reise durch das Leben», schrieb der Sportler zu den Bildern des Paares auf X.

Love is in the air and life is better with you by my side! We look forward to our journey through life together. At this time we would appreciate privacy for all those close to our hearts. pic.twitter.com/ETONf1pUmI — Tiger Woods (@TigerWoods) March 23, 2025

Woods und Vanessa Trump waren in den vergangenen Wochen immer wieder in der Boulevardpresse zu sehen, etwa auf dem Golfplatz Torrey Pines in der kalifornischen Küstenstadt San Diego zusammen mit Vanessa Trumps Tochter Kai. Diese geht mit Woods' beiden Kindern Sam und Charlie auf eine Schule. Kai Trump und Charlie Woods haben diese Woche auf Einladung an einem hochkarätigen Junioren-Golfturnier teilgenommen.

Vanessa Trump war 12 Jahre lang mit Donald Trump Jr. verheiratet. Das Paar hat fünf gemeinsame Kinder.