Ein Bild aus dem Video von @ambamelia, in dem sie die Wimpelkette mit griechischen Fahnen herunterreisst. Screenshot: Tiktok/@ambamelia via «Jerusalem Post»

Eine junge Tiktokerin blamiert sich, als sie die griechischen Fahnen an einem Restaurant herunterreisst und die Angestellten wegen Völkermord belehrt: Sie hielt die Fähnchen für israelische Flaggen.

phi Philipp Dahm

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine junge amerikanische Tiktokerin hält die griechischen Fahnen eines Restaurants in Montclair, New Jersey, für israelische.

Während sie sich filmt, reisst sie diese herunter und konfrontiert das Personal.

Die perplexen Mitarbeitenden klären @ambamelia schliesslich auf.

Die Polizei ermittelt nun, doch die Umstände dieser Untersuchung sind ebenfalls speziell. Mehr anzeigen

Das Video, um das es geht, hat die Tiktokerin inzwischen gelöscht. Kein Wunder: Der Clip von @ambamelia ist zwar viral gegangen, aber nicht so, wie es die junge Frau erwartet hat.

Die Szene spielt sich am 15. Oktober vor dem Restaurant «Efi’s Gyro» in Montclair im US-Bundesstaat New Jersey ab. Die «Jerusalem Post» beschreibt den Vorfall so: «Die Tiktokerin filmt sich dabei, wie sie sich an der Dekoration der griechischen Gaststätte zu schaffen macht.»

Sie reisst eine Wimpelkette herunter, auf der griechische Fahnen prangen, während sie wiederholt «Befreit Palästina!» ruft. Als sie bemerkt, dass die Angestellten im Restaurant verwundert aus dem Fenster schauen, wirft sie ihnen entgegen: «Was guckt ihr so? Ihr wisst verdammt genau, dass es einen Genozid gibt.» Immer wieder murmelt sie: «Ich mache da nicht mit.»

Konfusion allenthalben

Als ein Angestellter sich der Tiktokerin stellt, sagt @ambamelia: «Ich mache da nicht mit. Ich mache beim Zionismus nicht mit. Es gibt einen Völkermord.» Der Angestellte ist einigermassen perplex, beschreibt die «Jerusalem Post» die Konfrontation. Der Screenshot dazu spricht Bände.

Die Konfusion steht dem Mitarbeiter des griechischen Restaurants ins Gesicht geschrieben. Screenshit: Tiktok/@ambamelia via «Jerusalem Post»

«Sie töten Kinder», fährt die Amerikanerin fort. «Ihr versteht, oder? Nicht gegen Leute, die jüdisch sind. Aber das», sagt sie und schüttelt die griechische Wimpelkette in ihrer Hand, «ist nicht okay.»

Der Angestellte entgegnet: «Das ist eine griechische Flagge.»

«Was?», entfährt es @ambamelia. «Echt? Ich dachte, sie wäre israelisch.» Es dämmert ihr: «Oh S*******, mein Fehler! Schaut, es sieht aus wie die israelische. Wollt Ihr sie zurück?»

Polizei ermittelt plötzlich – nach acht Monaten

Weil das Ganze derart absurd scheint, fühlt sich die Besitzerin des Restaurants bemüssigt, zu versichern, dass die Szene kein Fake ist. Allerdings trug sich das Ganze bereits am 11. März zu, erklärt sie dem «Montclair Local». Sie habe die Tiktokerin auch bei der Polizei angezeigt.

Doch die Polizei habe nichts unternommen – bis das Video acht Monate später viral gegangen sei. «Sie haben sich erst heute gemeldet», erklärt Efthymia «Efi» Mihali. «Wie sollen sie das Mädchen finden?» Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe und ermittelt wegen eines Hassverbrechens.

Es ist also wirklich nicht verwunderlich, dass die Tiktokerin das Video gelöscht hat.