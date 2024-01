Tiktokerin verteidigt Wendemanöver im Gotthard

Eine deutsche Influencerin ist im Gotthard-Tunnel falsch gefahren. Das Navi habe ihr einen Umweg von rund zweieinhalb Stunden gezeigt. Deshalb wendete sie kurzerhand im Tunnel. sda

Nach ihrem Wende-Manöver im Gotthardtunnel wurde eine deutsche Tiktokerin mit vielen gehässigen Kommentaren eingedeckt. Jetzt hat sie sich in einem Interview verteidigt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine deutsche Influencerin ist im Gotthard-Tunnel in ihren Ferien falsch gefahren.

Das Navi habe ihr einen Umweg von rund zweieinhalb Stunden angegeben. Deshalb wendete sie noch im Tunnel.

Sie zeigte sich erstaunt, dass in «irgend so einem Tunnel besondere Regeln gelten». Ihre Strafe: 1200 Franken.

«Ich bin gerade mal 18 Jahre alt und fahre zum ersten Mal in einem fremden Land Auto», verteidigt sich Celina K. in den Medien. Mehr anzeigen

Sie sei «gerade mal 18 Jahre alt und fahre zum ersten Mal in einem fremden Land Auto», so die Influecerin im Gespräch mit 20 Minuten.

Die Tiktokerin zeigt sich erstaunt darüber, wie manche Internet-User auf ihr riskantes Wendemanöver im Gotthard reagiert haben.

«Ich bekomme unendlich viele Hass-Kommentare, in denen ich teils richtig übel beleidigt werde», so die junge Autofahrerin aus Frankfurt.

Die Influencerin will nicht als «deutsche Blondine» gelten

Die 18-Jährige hatte auf Tiktok von ihrer abenteuerlichen Fahrt in der Schweiz berichtet. Dort erzählt sie, wie sie nach einem Schlittschuh-Ausflug wieder zurück ins Hotel fahren wollte, aber aus Versehen die falsche Ausfahrt genommen habe. Sie sei im Gotthard-Tunnel gelandet, und das Navi hätte eine Fahrzeit von über zwei Stunden angezeigt.

Darauf wendete die Fahranfängerin im Tunnel und wurde kurz darauf von der Kantonspolizei mit 1200 Franken Busse und einer Anzeige gebüsst. Sie habe sich im Video sicherlich «umgangssprachlich ausgedrückt. Es sollte einfach nur zeigen, wie schlecht mein Jahr begonnen hat. Aber natürlich ist mir bewusst, dass ich die alleinige Schuld für alles trage», sagt sie.

Will nicht als Blondine gelten: Influencerin Celina. Tiktok / Celinajoyy

Es mache sie traurig, dass sie jetzt «als deutsche Blondine» dargestellt werde, die «den Gotthard-Tunnel nicht kennt».

Sie wisse natürlich, dass man in einem Tunnel nie wenden darf. Aber: «Der Gotthard ist in dem Sinne speziell, einfach weil er so lang ist und es dementsprechend wohl noch mal gefährlicher ist als in anderen Tunnel.»

Ihre Busse hat die Tiktokerin bereits bezahlt. Jetzt wünscht sich die Deutsche, dass die Hass-Kommentare aufhören.