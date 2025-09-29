  1. Privatkunden
Attacke am Oeschinensee Influencerin filmt am Oeschinensee – dann geht eine Kuh auf sie los

Nicole Agostini

29.9.2025

Attacke am Oeschinensee: Influencerin reist durch die Schweiz – und wird von Kuh unangenehm überrascht

Attacke am Oeschinensee: Influencerin reist durch die Schweiz – und wird von Kuh unangenehm überrascht

Eigentlich wollte TikTok-Userin latina.clavijo nur die Idylle geniessen – doch eine Kuh machte kurzen Prozess und warf die Influencerin zu Boden. Was danach passierte, zeigt dir das Video.

29.09.2025

Eigentlich wollte TikTok-Userin latina.clavijo nur die Idylle geniessen – doch eine Kuh machte kurzen Prozess und warf die Influencerin zu Boden. Was danach passierte, zeigt dir das Video.

Nicole Agostini

29.09.2025, 15:52

29.09.2025, 16:08

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Traumhafte Bergkulisse am Oeschinensee: Eine TikTokerin geniesst die friedliche Stimmung mit grasenden Kühen.
  • Der unerwartete Angriff einer Kuh bringt die Influencerin zu Fall.
  • Wie sie diesen Schockmoment meistert, zeigt das Video.
Mehr anzeigen

Als TikTok-Userin latina.clavijo am Oeschinensee die Aussicht und die Ruhe geniesst, ist sie fasziniert von der Naturkulisse. Wie im Bilderbuch, scheint alles zu sein. Auf der Weide grasen Kühe, es ist Idylle pur.

Doch plötzlich wird die TikTokerin von der Realität auf den Boden zurückgebracht – und das wortwörtlich. Eine Kuh wirft sie zu Boden. Wahrscheinlich wollte latina.clavijo, die wegen der Liebe in die Schweiz gezogen ist, nur die Kuh streicheln oder sie aus der Nähe betrachten. Doch dieses Vorhaben ging nach hinten los.

Wie die TikTokerin auf den Niederschlag reagiert, erfährst du im Video.

