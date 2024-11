Tod von 74-jährigem Velofahrer schockt Frankreich

Schon wieder ein tödlicher Velounfall in Frankreich mit Fahrerflucht: Diesmal in Limoges. IMAGO/Depositphotos

Am Freitagabend wurde ein 74-Jähriger auf seinem Velo von einem Auto umgefahren. Der Fahrer flüchtete, der Rentner wurde verletzt und starb im Krankenhaus.

Erneut wurde in Frankreich ein Velofahrer von einem Autolenker umgefahren, der daraufhin flüchtete.

Der Vorfall in Limoges ereignete sich weniger als einen Monat, nachdem in Paris der Fahrer eines Geländewagens einen Radfahrer nach einem Streit womöglich mit Absicht umgefahren hatte. Mehr anzeigen

Der Tod eines in seiner Stadt allseits bekannten und von einem Auto angefahrenen Velofahrers hat in Frankreich Betroffenheit ausgelöst. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, konnte trotz eines Zeugenaufrufs der flüchtende Fahrer des Fahrzeugs zunächst nicht ermittelt werden.

Der getötete 74-jährige Jean-Marc Chatard war in Limoges stets in einem charakteristischen Blaumann auf dem Velo unterwegs, er galt in der Stadt als der «Mann in Blau». «Limoges verliert sein Wahrzeichen», sagte ein Bewohner der Stadt der Zeitung «Populaire Du Centre». «Er war der symbolträchtige Velofahrer von Limoges, den jeder seit Jahrzehnten kennt», erklärte der Veloverein Véli-Vélo.

Der Vorfall ereignete sich weniger als einen Monat, nachdem in Paris der Fahrer eines Geländewagens einen Radfahrer nach einem Streit womöglich mit Absicht umgefahren hatte. Der 27-jährige Radfahrer starb am Ort des Geschehens.

