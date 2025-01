Auto fährt in Menge in New Orleans – Mindestens zehn Tote In New Orleans feiern Menschen ins neue Jahr als ein Auto in eine Menschenmenge rast. Ausserdem sind 30 Menschen mit Verletzungen in Krankenhäuser gebracht worden. Der Fahrer soll im Anschluss ausgestiegen sein und mit einer Waffe geschossen haben. Bislang gab es keine Informationen zum Fahrer und seinem Verbleib. Nach Einschätzungen der Polizei war es kein Unfall sondern eine vorsätzliche Tat POLIZEICHEFIN: «Er versuchte so viele Menschen zu überfahren wie möglich.» 01.01.2025

Nach der Gewaltfahrt von New Orleans mit mindestens zehn Toten läuft die Suche nach Hintergründen. US-Medien berichten aus Polizeikreisen, dass der Mann eine IS-Flagge in seinem Fahrzeug hatte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Mann hat sein Auto heute Morgen in New Orleans in eine Menschenmenge gefahren und mindestens zehn Menschen getötet. Er wurde von der Polizei erschossen.

Ermittler haben in seinem Wagen laut FBI eine IS-Flagge gefunden.

Im French Quarter sind Experten im Einsatz, die nach Sprengstoff suchen.

Der mutmassliche Täter Shamsud-Din Bahar J. soll früher in der US-Armee gedient haben.

Der Mann, der mit seinem Pick-up-Truck am frühen Neujahrsmorgen in New Orleans mindestens zehn Menschen getötet hat, hatte laut US-Medien eine Flagge der Terrororganisation IS bei sich. Zwei Ermittler bestätigten dies dem Sender CNN.

Einer der beiden erwähnte zudem, dass in einer Kühlbox auf der Ladefläche des Pick-ups mehrere selbstgebaute möglicherweise explosive Objekte gewesen seien. Die lokale Nachrichtenseite «New Orleans Advocate» sprach ebenfalls unter Berufung auf Ermittlerkreise von einem 42-Jährigen in Militärkleidung als Täter.

Im beliebten Ausgehviertel der US-Südstaatenmetropole New Orleans war der Täter am frühen Neujahrsmorgen in die noch feiernden Passanten gerast und hatte dabei mindestens 15 Menschen getötet und mehr als 35 weitere verletzt.

«New York Times» nennt einen Namen

Die US-Bundespolizei FBI bestätigte wenige Stunden später seinen Tod. Zwischen ihm und Einsatzkräften habe es einen Schusswechsel gegeben, hiess es. Die Ermittler betrachten die Tat laut ersten Erkenntnissen als «Terrorakt».

Ein Bombenspürhund heute in New Orleans bei der Arbeit. KEYSTONE

Der mutmassliche Täter ist ein 42 Jahre alten US-Bürger, der mit einem Auto mit texanischem Kennzeichen unterwegs war, ergänzt die «New York Times». Es soll sich um Shamsud-Din Bahar J. handeln, der einst in der US Army gedient hat.

Sowohl an seinem Fahrzeug als auch anderswo im French Quarter sollen zudem mögliche Sprengsätze entdeckt worden sein, die Experten demnach nun unter die Lupe nehmen. Die Lage sei aber unter Kontrolle, so die Behörden.

Update 20.24 Uhr: Das FBI bestätigt den Fund einer IS-Flagge und ermittelt. Im Tatfahrzeug fanden die Ermittler weiterhin tatsächlich mehrere selbstgebaute Sprengkörper und Waffen. Es werde derzeit geprüft, ob diese wirklich hätten gezündet werden können. Auch in der Nähe des Tatorts seien weitere solcher Objekte gefunden worden, bestätigte die Bundespolizei.

Update 20.35 Uhr: Das FBI nennt nun auch Shamsud-Din J. als Täter und sucht nach Komplizen. «Wir glauben nicht, dass J. alleine veranwtortlich war», zitiert CNN FBI-Agentin Alethea Duncan.

Update 2. Januar, 7.15 Uhr: Laut FBI handelt es sich bei dem Täter um einen 42-jährigen in Texas geborenen US-Staatsbürger namens Shamsud-Din J. Er diente in der US-Armee und wurde danach jahrelang weiter als Reservist geführt.

Die US-Behörden gehen von einem gezielten Terroranschlag aus. Laut US-Präsident Joe Biden wurde der Täter vom IS inspiriert und gab sich in kurz vor der Tat geposteten Videos als Anhänger der Terrormiliz zu erkennen, der getrieben sei «vom Verlangen, zu Töten».

Noch nicht geklärt ist, ob es einen Zusammenhang mit der Explosion eines Tesla-Cybertrucks gibt, die sich am Mittwoch vor dem Trump International Hotel in Las Vegas ereignete und eine bislang nicht identifizierte Person das Leben kostete. Der Cybertruck war nach Polizeiangaben über den gleichen Anbieter angemietet worden wie das Fahrzeug in New Orleans.