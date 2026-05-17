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Tragödie in Osttirol Kuhherde greift Ehepaar in Österreich an – Frau (67) tot

dpa

17.5.2026 - 23:06

In Osttirol hat sich eine tödliche Kuh-Attacke ereignet.
In Osttirol hat sich eine tödliche Kuh-Attacke ereignet.
Roland Freund/dpa (Symbolbild)

Das Wandern im Weidegebiet kann gefährlich sein. Immer wieder kommt es vor, dass Kühe aggressiv reagieren. Diesmal verlief der Angriff einer ganzen Herde für eine 67-Jährige tödlich.

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DPA, Redaktion blue News

17.05.2026, 23:06

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im österreichischen Osttirol hat eine «mittlere zweistellige Zahl» an Kühen ein Ehepaar angegriffen.
  • Eine 67-jährige Frau kam dabei ums Leben, ihr 65-jähriger Ehemann wurde laut Polizeiangaben schwer verletzt.
  • Warum sich die Tiere aggressiv verhalten haben, ist noch unklar. Einen Hund hatte das Ehepaar offenbar nicht dabei.
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In Österreich ist es erneut zu einer tödlichen Kuh-Attacke auf eine Wanderin gekommen. Eine 67-Jährige sei von einer «mittleren zweistelligen Zahl» an Kühen auf einer Weide angegriffen und dabei tödlich verletzt worden, berichtete die Polizei. 

Bei der Kuh-Attacke in der Region Lienz in Osttirol wurde der 65-jährige Ehemann des Opfers laut Behörden schwer verletzt. Der Grund für das aggressive Verhalten der Tiere sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher.

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Ehepaar hatte wohl keinen Hund dabei

Nach ersten Erkenntnissen spielte diesmal ein Hund als Begleiter des Ehepaars aus Österreich keine Rolle. Auf das Herannahen von Hunden reagieren Kühe, zumal wenn sie ihre Jungtiere beschützen wollen, manchmal mit einer Attacke auf den Vierbeiner. Angesichts solcher Vorfälle raten Behörden und Bauern immer wieder zur Vorsicht.

Zuletzt war ein 85-Jähriger nach einer Kuh-Attacke gestorben. Er war im September 2025 mit seiner Frau und einem Hund unterwegs, als er in Ramsau am Dachstein von einer Kuhherde angegriffen wurde.

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