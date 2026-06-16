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Tödlicher Sprung ohne Seil Beweisstück geklaut? GoPro von Bungee-Opfer ist verschwunden

dpa

16.6.2026 - 23:48

Bei einem Rope Jump in der Nähe der brasilianischen Stadt São Paulo wurde eine 21-Jährige ohne befestigtes Sicherheitsseil von einer Plattform in den Tod gestossen.
Bei einem Rope Jump in der Nähe der brasilianischen Stadt São Paulo wurde eine 21-Jährige ohne befestigtes Sicherheitsseil von einer Plattform in den Tod gestossen.
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Nach dem tödlichen Rope-Jumping-Unfall einer 21-Jährigen in Brasilien wirft ein neues Detail weitere Fragen auf: Die Kamera der Verunglückten ist spurlos verschwunden. Ein Zeuge will gesehen haben, wie ein Mitarbeiter des Veranstalters das Gerät unmittelbar nach dem Aufprall vom Körper der Frau entfernte.

DPA

16.06.2026, 23:48

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach dem tödlichen Rope-Jumping-Unfall in Brasilien ist die Kamera der 21-Jährigen verschwunden.
  • Ein Zeuge behauptet, ein Mitarbeiter habe das Gerät nach dem Aufprall vom Körper der Frau entfernt.
  • Die festgenommenen Instruktoren bestreiten Vorsatz und können den folgenschweren Fehler nicht erklären.
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Nach dem tödlichen Rope-Jumping-Unfall einer jungen Frau in Brasilien gibt das Verschwinden ihrer Kamera Rätsel auf. Das Team habe keine Erklärung dafür, weshalb das Gerät danach nicht mehr auffindbar gewesen sei, sagte einer der drei festgenommenen Instruktoren laut veröffentlichten Vernehmungsaufnahmen, über die das Nachrichtenportal «G1» berichtete.

Die Beschuldigten erklärten demnach auch, sie könnten nicht nachvollziehen, wie es zu dem tödlichen Unfall kommen konnte. Die 21-Jährige war am Samstag von der stillgelegten Ponte do Esqueleto zwischen den Städten Limeira und Cordeirópolis im Bundesstaat São Paulo rund 40 Meter in die Tiefe gestürzt, nachdem die Organisatoren sie ohne verbundenes Sicherungsseil von der Absprungplattform geworfen hatten.

Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie drei Mitarbeiter die Frau zum Rand der Brücke tragen und sie hinabwerfen. Das Sicherungsseil blieb dabei unbefestigt auf der Plattform liegen. Zwei der Beschuldigten räumten bei ihren Vernehmungen laut «G1» ein, für die Vorbereitung der Seile verantwortlich gewesen zu sein, konnten die Aufgabenverteilung innerhalb des Teams jedoch nicht näher erläutern.

Augenzeuge schildert Ereignis

Nach Angaben von Zeugen hatte die 21-Jährige während des Sprungs eine Kamera bei sich getragen. Ein Augenzeuge berichtete nun, er habe nach dem Aufprall beobachtet, wie ein Mitarbeiter des Veranstalterteams die Kamera vom Körper der Verunglückten entfernt habe. «Die erste Szene, an die ich mich erinnere, als ich das Mädchen am Boden sah, war ein Mitarbeiter, der die GoPro-Kamera vom Halsriemen des bereits am Boden liegenden Körpers abnahm, besorgt um die Ausrüstung oder um Beweise zu verbergen», zitierte «G1» Rafael Goulart.

Der Anwalt der Beschuldigten kündigte einen Antrag auf Freilassung seiner Mandanten an. Diese hätten weder die Absicht gehabt, den Tod der Frau herbeizuführen, noch das Risiko eines tödlichen Ausgangs bewusst in Kauf genommen, erklärte er.

Rope Jumping ist ein Extremsport, bei dem Teilnehmer mit statischen Seilen in die Tiefe springen. Anders als beim Bungee Jumping wird der Sturz durch eine Pendelbewegung abgefangen. Die Sportart ist in Brasilien nicht speziell reguliert. Nach dem Unglück wird über einen Abriss der stillgelegten Brücke diskutiert.

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