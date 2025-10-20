  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Hongkong Jumbo-Jet rutscht über Landebahn ins Meer – zwei Tote

SDA

20.10.2025 - 04:45

Tödlicher Unfall: Jumbo-Jet rutscht über Landebahn ins Meer - Gallery
Tödlicher Unfall: Jumbo-Jet rutscht über Landebahn ins Meer - Gallery. Eine von der türkischen Airline ACT als Frachtmaschine genutzte Boeing 747 ist von einer Landebahn des internationalen Flughafens in Hongkong abgekommen und ins Meer gestürzt. (20. Oktober 2025)

Eine von der türkischen Airline ACT als Frachtmaschine genutzte Boeing 747 ist von einer Landebahn des internationalen Flughafens in Hongkong abgekommen und ins Meer gestürzt. (20. Oktober 2025)

Bild: Keystone/AP Photo/Chan Long Hei

Tödlicher Unfall: Jumbo-Jet rutscht über Landebahn ins Meer - Gallery. Die Frachtmaschine rutschte über die Landebahn hinaus ins Wasser.

Die Frachtmaschine rutschte über die Landebahn hinaus ins Wasser.

Bild: Keystone/AP Photo/Chan Long Hei

Tödlicher Unfall: Jumbo-Jet rutscht über Landebahn ins Meer - Gallery. Berichten zufolge hatte der Jumbo-Jet zuvor ein Fahrzeug auf dem Rollfeld des Flughafens gerammt, das durch die Wucht des Zusammenpralls ebenfalls ins Meer geschleudert wurde.

Berichten zufolge hatte der Jumbo-Jet zuvor ein Fahrzeug auf dem Rollfeld des Flughafens gerammt, das durch die Wucht des Zusammenpralls ebenfalls ins Meer geschleudert wurde.

Bild: Keystone/AP Photo/Chan Long Hei

Tödlicher Unfall: Jumbo-Jet rutscht über Landebahn ins Meer - Gallery. Die Crew an Bord der Frachtmaschine sei unverletzt gerettet worden, hiess es.

Die Crew an Bord der Frachtmaschine sei unverletzt gerettet worden, hiess es.

Bild: Keystone/AP Photo/Chan Long Hei

Tödlicher Unfall: Jumbo-Jet rutscht über Landebahn ins Meer - Gallery
Tödlicher Unfall: Jumbo-Jet rutscht über Landebahn ins Meer - Gallery. Eine von der türkischen Airline ACT als Frachtmaschine genutzte Boeing 747 ist von einer Landebahn des internationalen Flughafens in Hongkong abgekommen und ins Meer gestürzt. (20. Oktober 2025)

Eine von der türkischen Airline ACT als Frachtmaschine genutzte Boeing 747 ist von einer Landebahn des internationalen Flughafens in Hongkong abgekommen und ins Meer gestürzt. (20. Oktober 2025)

Bild: Keystone/AP Photo/Chan Long Hei

Tödlicher Unfall: Jumbo-Jet rutscht über Landebahn ins Meer - Gallery. Die Frachtmaschine rutschte über die Landebahn hinaus ins Wasser.

Die Frachtmaschine rutschte über die Landebahn hinaus ins Wasser.

Bild: Keystone/AP Photo/Chan Long Hei

Tödlicher Unfall: Jumbo-Jet rutscht über Landebahn ins Meer - Gallery. Berichten zufolge hatte der Jumbo-Jet zuvor ein Fahrzeug auf dem Rollfeld des Flughafens gerammt, das durch die Wucht des Zusammenpralls ebenfalls ins Meer geschleudert wurde.

Berichten zufolge hatte der Jumbo-Jet zuvor ein Fahrzeug auf dem Rollfeld des Flughafens gerammt, das durch die Wucht des Zusammenpralls ebenfalls ins Meer geschleudert wurde.

Bild: Keystone/AP Photo/Chan Long Hei

Tödlicher Unfall: Jumbo-Jet rutscht über Landebahn ins Meer - Gallery. Die Crew an Bord der Frachtmaschine sei unverletzt gerettet worden, hiess es.

Die Crew an Bord der Frachtmaschine sei unverletzt gerettet worden, hiess es.

Bild: Keystone/AP Photo/Chan Long Hei

Auf dem Flughafen Hongkong schleudert eine Frachtmaschine über die Piste hinaus  und versinkt zur Hälfte im Meer. Zuvor soll sie ein Fahrzeug auf dem Rollfeld gerammt haben.

Keystone-SDA

20.10.2025, 04:45

20.10.2025, 06:15

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine von der türkischen Airline ACT als Frachtmaschine genutzte Boeing 747 ist am frühen Morgen von einer Landebahn des internationalen Flughafens in Hongkong abgekommen und ins Meer gestürzt.
  • Dabei kamen zwei Menschen ums Leben, wie die Flughafenbehörde am Montag mitteilte.
  • Berichten zufolge hatte der mit vier Crew-Mitgliedern besetzte Jumbo-Jet zuvor ein Fahrzeug auf dem Rollfeld des Flughafens gerammt, das durch die Wucht des Zusammenpralls ebenfalls ins Meer geschleudert wurde.
  • Zwei Personen in dem Bodenfahrzeug kamen demnach ums Leben.
  • Die Crew an Bord der Frachtmaschine sei unverletzt gerettet worden, hiess es
Mehr anzeigen

Auf dem Flughafen der Millionenmetropole Hongkong ist es zu einem tödlichen Flugzeugunglück gekommen. Eine von der türkischen Airline ACT als Frachtmaschine genutzte Boeing 747 kam nachts von der Landebahn ab und schlitterte über die Piste hinaus ins Meer. In sozialen Medien machten Bilder des halb im Wasser versunkenen Flugzeugs mit abgerissenem Heck die Runde.

Berichten zufolge hatte der mit vier Crew-Mitgliedern besetzte Jumbo-Jet zuvor ein Fahrzeug auf dem Rollfeld des Flughafens gerammt, das durch die Wucht des Zusammenpralls ebenfalls ins Meer geschleudert wurde. Die zwei Sicherheitsmitarbeiter, die laut Flughafen in der Nähe, aber nicht auf dem Rollfeld Patrouille fuhren, kamen ums Leben. Die Crew an Bord der Frachtmaschine sei unverletzt gerettet worden, hieß es.

Das am Montagmorgen von der Landebahn in Hongkong abgekommene Frachtflugzeug  liegt im Meer.
Das am Montagmorgen von der Landebahn in Hongkong abgekommene Frachtflugzeug  liegt im Meer.
Bild: Keystone/AP Photo/Chan Long Hei

Auswirkung auf Reiseverkehr?

Der Unfall ereignete sich laut offiziellen Angaben gegen 3.50 Uhr Ortszeit (21.50 Uhr MESZ). Die Maschine kam demnach aus Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten und hatte Medienberichten zufolge keine Ladung an Bord. Der Flughafen betonte, dass die Wetterbedingungen vor Ort für eine Landung geeignet waren, wie mehrere Medien berichteten. Der Fall wird nun von der Behörde für Luftverkehrsunfälle untersucht.

Auf den Passagierverkehr am Flughafen von Hongkong - einem wichtigen internationalen Drehkreuz – hatte der Unfall auf der nördlichen Landebahn offenbar keine grösseren Auswirkungen: Auf der Website des Flughafens wurden zunächst keine nennenswerten Verspätungen oder Ausfälle gezeigt. Auch die Flughafenbetreiber erwarteten keine grösseren Auswirkungen auf die nach Angaben der «South China Morning Post» etwa 1000 geplanten

Meistgelesen

Eklat im Weissen Haus – Trump und Selenskyj sollen sich angeschrien haben
Trump für Einfrieren des Frontverlaufs +++ US-Präsident bestreitet angebliche Forderung nach Abtretung des Donbass
BMW-Fahrer crasht mit geplatztem Reifen in Felswand – 13'000 Franken Strafe
Eltern schlagen Alarm – «Es kann nicht sein, dass man Angst haben muss»
Trump tut Massenproteste gegen ihn als «Witz» ab

Mehr aus dem Ressort

Nach Blitz-Raub im Louvre. Frankreich jagt die Juwelenräuber – Ist der Schmuck bereits eingeschmolzen?

Nach Blitz-Raub im LouvreFrankreich jagt die Juwelenräuber – Ist der Schmuck bereits eingeschmolzen?

Zürich. Masseur steht wegen sexueller Übergriffe vor Obergericht

ZürichMasseur steht wegen sexueller Übergriffe vor Obergericht

Nach Überholmanöver. BMW-Fahrer crasht mit geplatztem Reifen in Felswand – 13'000 Franken Strafe

Nach ÜberholmanöverBMW-Fahrer crasht mit geplatztem Reifen in Felswand – 13'000 Franken Strafe