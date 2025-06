Tragisches Ende einer Töfffahrt: Ein 53-Jähriger gerät auf die Gegenfahrbahn und prallt gegen eine Verkehrstafel. Kantonspolizei Zürich

Ein Motorradfahrer ist am Freitag in Bäretswil im Zürcher Oberland tödlich verunglückt. Laut Polizei war er mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle verlor.

Diese Töfffahrt am Freitag vor Pfingsten endete tödlich. Kurz nach 17.30 Uhr passiert es auf der Tösstal-/Wetzikerstrasse. Laut Angaben der Kantonspolizei Zürich war der Mann mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Bäretswil im Zürcher Oberland unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er aus bisher ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Motorrad.

Der Motorradfahrer geriet auf die Gegenfahrbahn, überquerte diese und krachte in den Randstein sowie eine Kurventafel, die in der Gegenrichtung rollende Fahrzeuge auf die Strassenbiegung hinweist.

Töfffahrer stirbt am Unfallort

Der Aufprall war heftig: Erst hinter einem Erdwall kam das Motorrad zum Stillstand. Sofort eingeleitete Reanimationsversuche durch die eintreffenden Polizeikräfte und einen Notarzt der Rega blieben leider erfolglos – der Fahrer verstarb noch am Unfallort.

Die Ursache des Unfalls ist derzeit noch unklar. Die Kantonspolizei Zürich hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft See/Oberland die Ermittlungen aufgenommen. Spezialisten sicherten vor Ort die Spuren.

Die Tösstal-/Wetzikerstrasse blieb für mehrere Stunden gesperrt. Die Feuerwehr richtete eine Umleitung ein. Neben der Polizei und der Staatsanwaltschaft standen auch die Feuerwehren Bäretswil und Wetzikon-Seegräben, die Schweizerische Rettungsflugwacht Rega, ein Legalinspektor sowie ein privates Abschleppunternehmen im Einsatz.

