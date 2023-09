Die Verletten wurden mit einem Helikopter in ein Spital geflogen. (Archivbild) KEYSTONE/GAETAN BALLY

Ein Töfffahrer ist am Freitagabend in Schwarzenburg BE bei einer Frontalkollision mit einem Auto tödlich verunfallt.

Der Unfall ereignete sich am Freitagabend. Mehr anzeigen

Der Motorradfahrer verstarb trotz umgehender Rettungsmassnahmen noch auf der Unfallstelle, wie die Berner Kantonspolizei am Samstag mitteilte.

Der Töfffahrer war nach bisherigen Erkenntnissen kurz vor 20.25 Uhr in Mamishaus (Gemeinde Schwarzenburg) unterwegs. In einer Rechtskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn. Dabei prallte er mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Beide Fahrzeuge gerieten in Vollbrand, wie es im Communiqué heisst.

In Bach geschleudert

Der Motorradfahrer wurde durch die Wucht des Aufpralls vom Fahrzeug geschleudert und blieb schwer verletzt in einem Bach liegen. Anwesende Personen bargen den Schwerverletzten umgehend aus dem Bach und leisteten erste Hilfe, wie es weiter hiess.

Trotzdem konnte nicht verhindert werden, dass der Töfffahrer noch an Ort den seinen schweren Verletzungen erlag, wie die Polizei schreibt. Es bestünden konkrete Hinweise zur Identität des Verstorbenen, die formelle Identifikation stehe aber noch aus.

Der Autolenker konnte seine Beifahrerin mithilfe von Passanten aus dem brennende Auto bergen. Beide wurden leicht verletzt mit dem Rega-Helikopter und der Ambulanz für eine Kontrolle ins Spital gebracht. Ermittlungen zum Unfallhergang sind gemäss Polizei noch im Gang.

Für die Rettungsarbeiten musste die betroffene Strasse bis am frühen Samstagmorgen gesperrt werden. Es wurde eine Umleitung eingerichtet.

scmi, sda