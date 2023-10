Tote und viele Verletzte bei Schiesserei in Florida-Kneipenviertel

Polizisten am Tatort in Tampas Stadtteil Ybor City. (29. Oktober 2023) Bild: Keystone/AP Photo/Chris O'Meara

Die Polizei im US-Bundesstaat Florida hat einen Mann festgenommen, der an einem Schusswechsel auf offener Strasse beteiligt gewesen sein soll, bei dem zuvor zwei Menschen getötet und 18 weitere verletzt worden waren.

Es handle sich um einen 22-Jährigen, der wegen Totschlags mit einer Schusswaffe angeklagt worden sei, teilte der Polizeichef von Tampa, Lee Bercaw, am Sonntag (Ortszeit) mit.

Die Gewalt war während der Halloween-Feierlichkeiten in der Nacht auf Sonntag ausgebrochen. Mindestens zwei Schützen gaben der Polizei zufolge kurz vor drei Uhr morgens Schüsse ab. Es habe wohl eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gegeben, so Bercaw. «Und an diesem Gefecht zwischen zwei Gruppen waren Hunderte von unschuldigen Menschen beteiligt, die im Weg waren.»

Die Schüsse ereigneten sich in Tampas Stadtteil Ybor City, einer für ihr Nachtleben bekannten Gegend mit Bars und Clubs. Laut der Polizei waren zum Zeitpunkt der Schiesserei Hunderte von Menschen auf der Strasse, weil zahlreiche Nachtlokale gerade geschlossen hatten.

Bereits vor der Verhaftung des 22-Jährigen hatte die Polizei einen zweiten Verdächtigen in Gewahrsam genommen. «Mein Mitgefühl gilt den Familien», sagte Bercaw. Der Vorfall sei «extrem tragisch».

dpa