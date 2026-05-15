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Ist es Timmy? Toter Buckelwal vor dänischer Insel Anholt entdeckt

dpa

15.5.2026 - 06:59

Buckelwal Timmy liegt Mitte April vor der Insel Pöl. Nun wurde ein verendetes Tier bei einer dänischen Insel entdeckt.
Buckelwal Timmy liegt Mitte April vor der Insel Pöl. Nun wurde ein verendetes Tier bei einer dänischen Insel entdeckt.
KEYSTONE

Vor der Küste der dänischen Insel Anholt treibt ein toter Wal im Meer. Einem Experten zufolge handelt es sich um einen Buckelwal. Was ist bislang bekannt?

DPA

15.05.2026, 06:59

15.05.2026, 07:00

Vor der dänischen Insel Anholt ist ein toter Wal entdeckt worden. Das Tier liege etwa 75 Meter vor der Küste und sei vermutlich bereits seit einiger Zeit tot, berichtete die Nachrichtenagentur Ritzau unter Berufung auf die Umweltbehörde Miljøstyrelsen.

Unklar war zunächst, ob es sich um den Wal «Timmy» handelt, der Ende März erstmals vor Timmendorfer Strand gestrandet war und rund einen Monat später in den Skagerrak (Nordsee) transportiert worden war.

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Nach Einschätzung eines örtlichen Naturaufsehers handelt es sich vermutlich um einen Buckelwal. Das Tier sei schätzungsweise 10 bis 15 Meter lang, sagte er dem Sender TV 2 Østjylland.

Derzeit gebe es keine Pläne, den Wal zu bergen. Das könne sich ändern, falls der Kadaver näher an die Küste treibe, hiess es weiter.

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