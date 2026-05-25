Totes Kind in Bretagne gefunden – zwei Teenager in Gewahrsam

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Handtuch um Hals Totes Kind in Bretagne gefunden – zwei Teenager in Gewahrsam

dpa

25.5.2026 - 18:05

In der französischen Stadt Rennes wurde ein lebloser elf Jahre alter Junge im Uferbereich eines Flusses entdeckt.
In der französischen Stadt Rennes wurde ein lebloser elf Jahre alter Junge im Uferbereich eines Flusses entdeckt.
dpa

Ein schockierender Fund in Rennes: Ein lebloser elf Jahre alter Junge wird im Uferbereich eines Flusses entdeckt. Die Behörden haben einen Verdacht gegen zwei Minderjährige.

,

DPA, Redaktion blue News

25.05.2026, 18:05

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Rennes ist die Leiche eines elfjährigen Jungen in einem Waldgebiet am Fluss Vilaine gefunden worden.
  • Laut Ermittlern war ein nasses Badetuch eng um seinen Hals gebunden.
  • Eine 15-Jährige und ein 16-Jähriger wurden nach dem Fund in Polizeigewahrsam genommen.
Mehr anzeigen

In der französischen Stadt Rennes ist die Leiche eines elfjährigen Jungen gefunden worden. Ein Fischer hatte die Polizei am Sonntagnachmittag alarmiert, weil er Schreie eines Kindes gehört hatte.

Das Kind wurde demnach in einem Waldgebiet am Ufer der Vilaine in einem wohlhabenden Viertel nicht weit von der Stadtmitte von Rennes gefunden. Es hatte ein nasses Badetuch «sehr fest um seinen Hals gebunden», wie die Ermittler mitteilten. Den herbeigeeilten Rettungskräften sei es nicht gelungen, den Jungen wiederzubeleben, erklärte die Staatsanwaltschaft. Der Tod wurde noch vor Ort festgestellt.

Die Polizei leitete Ermittlungen wegen eines Tötungsdelikts ein. Am Montag befanden sich zahlreiche Polizisten am Fundort des Kindes, Absperrbänder versperrten den Zugang zu der Stelle. Feuerwehrleute in Tauchanzügen durchsuchten den Fluss nach Hinweisen, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP beobachtete.

Ein 16-Jähriger und eine 15-Jährige kamen in Polizeigewahrsam, wie die Staatsanwaltschaft weiter mitteilte. Die Teenager seien zuvor gemeinsam mit dem Opfer an dem Ort gesehen worden. Der 16-Jährige wurde den Angaben nach am Morgen in seinem Zuhause in Rennes festgenommen. Das Mädchen habe sich am Nachmittag freiwillig bei der Polizeidienststelle gemeldet.

Mit Material der Nachrichtenagenturen sda und AFP

Meistgelesen

Totes Kind in Bretagne gefunden – zwei Teenager in Gewahrsam
Angreifer prügeln 35-Jährigen in Monthey VS zu Tode
FCSG-Boss Hüppi: «Es gibt Tendenzen, die wir in dieser Form nicht akzeptieren werden»
Ungarn fordert USA ++ Norwegen gegen Tschechien
Was machte das grösste Flugzeug der Welt in Zürich?