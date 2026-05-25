Totes Kind in Bretagne gefunden – zwei Teenager in Gewahrsam

In der französischen Stadt Rennes wurde ein lebloser elf Jahre alter Junge im Uferbereich eines Flusses entdeckt. dpa

Ein schockierender Fund in Rennes: Ein lebloser elf Jahre alter Junge wird im Uferbereich eines Flusses entdeckt. Die Behörden haben einen Verdacht gegen zwei Minderjährige.

DPA, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Rennes ist die Leiche eines elfjährigen Jungen in einem Waldgebiet am Fluss Vilaine gefunden worden.

Laut Ermittlern war ein nasses Badetuch eng um seinen Hals gebunden.

Eine 15-Jährige und ein 16-Jähriger wurden nach dem Fund in Polizeigewahrsam genommen. Mehr anzeigen

In der französischen Stadt Rennes ist die Leiche eines elfjährigen Jungen gefunden worden. Ein Fischer hatte die Polizei am Sonntagnachmittag alarmiert, weil er Schreie eines Kindes gehört hatte.

Das Kind wurde demnach in einem Waldgebiet am Ufer der Vilaine in einem wohlhabenden Viertel nicht weit von der Stadtmitte von Rennes gefunden. Es hatte ein nasses Badetuch «sehr fest um seinen Hals gebunden», wie die Ermittler mitteilten. Den herbeigeeilten Rettungskräften sei es nicht gelungen, den Jungen wiederzubeleben, erklärte die Staatsanwaltschaft. Der Tod wurde noch vor Ort festgestellt.

Die Polizei leitete Ermittlungen wegen eines Tötungsdelikts ein. Am Montag befanden sich zahlreiche Polizisten am Fundort des Kindes, Absperrbänder versperrten den Zugang zu der Stelle. Feuerwehrleute in Tauchanzügen durchsuchten den Fluss nach Hinweisen, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP beobachtete.

Ein 16-Jähriger und eine 15-Jährige kamen in Polizeigewahrsam, wie die Staatsanwaltschaft weiter mitteilte. Die Teenager seien zuvor gemeinsam mit dem Opfer an dem Ort gesehen worden. Der 16-Jährige wurde den Angaben nach am Morgen in seinem Zuhause in Rennes festgenommen. Das Mädchen habe sich am Nachmittag freiwillig bei der Polizeidienststelle gemeldet.

Mit Material der Nachrichtenagenturen sda und AFP