  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Ungewöhnlicher Fall auf Teneriffa Tourist will mit toter Ehefrau im Rollstuhl ins Flugzeug

dpa

14.1.2026 - 19:31

Tourist will mit toter Frau ins Flugzeug - Gallery
Tourist will mit toter Frau ins Flugzeug - Gallery. Ein 80-jähriger Tourist wollte mit seiner im Rollstuhl sitzenden Frau von Teneriffa in die Heimat fliegen. Aber in der Sicherheitskontrolle war Schluss: Die Frau war tot. (Symbolbild)

Ein 80-jähriger Tourist wollte mit seiner im Rollstuhl sitzenden Frau von Teneriffa in die Heimat fliegen. Aber in der Sicherheitskontrolle war Schluss: Die Frau war tot. (Symbolbild)

Bild: dpa

Tourist will mit toter Frau ins Flugzeug - Gallery. Hinweise auf ein Verbrechen sieht die Polizei nicht, entsprechend wird nicht ermittelt. (Symbolbild)

Hinweise auf ein Verbrechen sieht die Polizei nicht, entsprechend wird nicht ermittelt. (Symbolbild)

Bild: dpa

Tourist will mit toter Frau ins Flugzeug - Gallery
Tourist will mit toter Frau ins Flugzeug - Gallery. Ein 80-jähriger Tourist wollte mit seiner im Rollstuhl sitzenden Frau von Teneriffa in die Heimat fliegen. Aber in der Sicherheitskontrolle war Schluss: Die Frau war tot. (Symbolbild)

Ein 80-jähriger Tourist wollte mit seiner im Rollstuhl sitzenden Frau von Teneriffa in die Heimat fliegen. Aber in der Sicherheitskontrolle war Schluss: Die Frau war tot. (Symbolbild)

Bild: dpa

Tourist will mit toter Frau ins Flugzeug - Gallery. Hinweise auf ein Verbrechen sieht die Polizei nicht, entsprechend wird nicht ermittelt. (Symbolbild)

Hinweise auf ein Verbrechen sieht die Polizei nicht, entsprechend wird nicht ermittelt. (Symbolbild)

Bild: dpa

Ein Tourist wollte mit seiner toten Ehefrau im Rollstuhl durch die Sicherheitskontrolle. Die Polizei sieht keinen Hinweis auf ein Verbrechen – doch Fragen bleiben offen.

DPA

14.01.2026, 19:31

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein 80-jähriger Tourist versuchte auf Teneriffa, mit seiner verstorbenen Ehefrau im Rollstuhl in ein Flugzeug zu gelangen.
  • Flughafenpersonal bemerkte den leblosen Zustand der Frau, woraufhin ein Notarzt den Tod feststellte.
  • Die Polizei fand keine Hinweise auf ein Verbrechen.
Mehr anzeigen

Ein 80-jähriger Tourist hat auf Teneriffa versucht, mit seiner toten Ehefrau im Rollstuhl in die Heimat zurückzufliegen.

Er schaffte es bei dem Vorfall im vergangenen Herbst im Flughafen Tenerife Sur bis in die Sicherheitskontrolle, wie die Polizei auf Anfrage erst jetzt bestätigt. Dort sei das Personal angesichts der leblosen älteren Frau misstrauisch geworden und eine Mitarbeiterin habe entsetzt bemerkt, dass deren Hand schon ganz kalt gewesen sei. Ein Notarzt habe nur noch den Tod der Frau feststellen können. 

Da die Polizei keine Hinweise auf ein Verbrechen fand, sei der Mann nicht festgenommen worden. Woher er und seine Frau stammten und wohin genau im Ausland sie fliegen wollten, konnte die Polizei nicht sagen. Auch sei unbekannt, ob dem Mann überhaupt bewusst war, dass seine Frau gestorben war, sagte eine Polizeisprecherin.

Meistgelesen

«Die Leute können nicht mehr schlafen» – Trumps Grönland-Gier und ihre Auswirkungen
Keine Einigung mit USA bei Grönland-Krisengespräch +++ Norwegen und Schweden schicken Soldaten nach Grönland
Bundesrat Rösti ist krank – was passiert in einer solchen Situation?
Real-Star Bellingham wütet nach Alonso-Aus gegen Medien
Aargauerin (60) warnt vor Blitzer – das kommt sie teuer zu stehen

Videos aus dem Ressort

Die verrücktesten Höhen-Stunts der Welt

Die verrücktesten Höhen-Stunts der Welt

14.01.2026

Digitaler Informationskampf: So umgehen Iraner die Internetsperre

Digitaler Informationskampf: So umgehen Iraner die Internetsperre

Der Iran kappt erneut das Internet, um wachsende Proteste im Land unter Kontrolle zu bringen.

14.01.2026

Panik am Wasserfall: Riesige Eiszapfen stürzen auf Touristengruppe

Panik am Wasserfall: Riesige Eiszapfen stürzen auf Touristengruppe

Ein Video zeigt, wie Eismassen eines gefrorenen Wasserfalls in Estland abbrechen, während sich eine Touristengruppe darunter aufhält. Mit Glück wurde niemand verletzt.

13.01.2026

Die verrücktesten Höhen-Stunts der Welt

Die verrücktesten Höhen-Stunts der Welt

Digitaler Informationskampf: So umgehen Iraner die Internetsperre

Digitaler Informationskampf: So umgehen Iraner die Internetsperre

Panik am Wasserfall: Riesige Eiszapfen stürzen auf Touristengruppe

Panik am Wasserfall: Riesige Eiszapfen stürzen auf Touristengruppe

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Handel. Bundesrat verabschiedet Mandat für Verhandlungen mit USA

HandelBundesrat verabschiedet Mandat für Verhandlungen mit USA

Deutschland – USA. Wadephul hat keinen Anhaltspunkt für US-Militäraktion in Grönland

Deutschland – USAWadephul hat keinen Anhaltspunkt für US-Militäraktion in Grönland

Diplomatie. Wadephul fordert nach US-Treffen härtere Iran-Sanktionen

DiplomatieWadephul fordert nach US-Treffen härtere Iran-Sanktionen