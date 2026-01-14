Tourist will mit toter Frau ins Flugzeug - Gallery Ein 80-jähriger Tourist wollte mit seiner im Rollstuhl sitzenden Frau von Teneriffa in die Heimat fliegen. Aber in der Sicherheitskontrolle war Schluss: Die Frau war tot. (Symbolbild) Bild: dpa Hinweise auf ein Verbrechen sieht die Polizei nicht, entsprechend wird nicht ermittelt. (Symbolbild) Bild: dpa Tourist will mit toter Frau ins Flugzeug - Gallery Ein 80-jähriger Tourist wollte mit seiner im Rollstuhl sitzenden Frau von Teneriffa in die Heimat fliegen. Aber in der Sicherheitskontrolle war Schluss: Die Frau war tot. (Symbolbild) Bild: dpa Hinweise auf ein Verbrechen sieht die Polizei nicht, entsprechend wird nicht ermittelt. (Symbolbild) Bild: dpa

Ein Tourist wollte mit seiner toten Ehefrau im Rollstuhl durch die Sicherheitskontrolle. Die Polizei sieht keinen Hinweis auf ein Verbrechen – doch Fragen bleiben offen.

DPA dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein 80-jähriger Tourist versuchte auf Teneriffa, mit seiner verstorbenen Ehefrau im Rollstuhl in ein Flugzeug zu gelangen.

Flughafenpersonal bemerkte den leblosen Zustand der Frau, woraufhin ein Notarzt den Tod feststellte.

Die Polizei fand keine Hinweise auf ein Verbrechen. Mehr anzeigen

Ein 80-jähriger Tourist hat auf Teneriffa versucht, mit seiner toten Ehefrau im Rollstuhl in die Heimat zurückzufliegen.

Er schaffte es bei dem Vorfall im vergangenen Herbst im Flughafen Tenerife Sur bis in die Sicherheitskontrolle, wie die Polizei auf Anfrage erst jetzt bestätigt. Dort sei das Personal angesichts der leblosen älteren Frau misstrauisch geworden und eine Mitarbeiterin habe entsetzt bemerkt, dass deren Hand schon ganz kalt gewesen sei. Ein Notarzt habe nur noch den Tod der Frau feststellen können.

Da die Polizei keine Hinweise auf ein Verbrechen fand, sei der Mann nicht festgenommen worden. Woher er und seine Frau stammten und wohin genau im Ausland sie fliegen wollten, konnte die Polizei nicht sagen. Auch sei unbekannt, ob dem Mann überhaupt bewusst war, dass seine Frau gestorben war, sagte eine Polizeisprecherin.