Tourist will über Absperrzaun klettern und spiesst sich auf

Vor den Augen der wartenden Menschenmenge hat sich ein US-Tourist bei dem Versuch, einen Metallzaun am Kolosseum zu überklettern, selbst aufgespiesst. Symbolbild: Andrew Medichini/AP/dpa

Ein amerikanischer Tourist hat sich am Kolosseum in Rom beim Versuch, einen Absperrzaun zu überklettern, schwere Verletzungen zugezogen. Rettungskräfte befreiten den 47-jährigen Mann – er musste notoperiert werden.

Philipp Fischer Philipp Fischer

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein amerikanischer Tourist will die Warteschlange am Kolosseum in Rom umgehen.

Er will über einen Absperrzaun klettern.

Dabei bleibt er an den Metallspitzen hängen und spiesst sich auf. Mehr anzeigen

Dramatische Szenen am Kolosseum in Rom: Weil er sich nicht in die Eintrittsschlange zur berühmten Sehenswürdigkeit stellen wollte, versuchte der US-Tourist über das Absperrgitter des Kolosseums zu klettern. Der US-Amerikaner mit Wohnsitz in Taiwan sei dabei an einer Metallspitze hängengeblieben und aufgespiesst worden, berichtet die italienische Zeitung «Il Messaggero» am Sonntag. Der Mann schrie vor Schmerz, bis er das Bewusstsein verlor und leblos am Geländer hängen blieb.

Geschockte Augenzeugen aus der umstehenden Menschenmenge alarmierte umgehend die Polizei und Rettungskräfte. Die Sanitäter fanden den Mann hilflos an den Metallspitzen des Zauns hängend. Es dauerte 20 Minuten, bis das Rettungspersonal den Touristen befreien und die Blutung im Lendenbereich stoppen konnte.

Entsetzte Augenzeugen

«Es war schrecklich, ich sah, wie der Mann an einem Geländer aufgespiesst war und sich nicht mehr befreien konnte», berichtet ein Augenzeuge.

Nach seiner Rettung wurde der Mann in ein Spital gebracht. Eine Notoperation rettet ihm das Leben. Wie die «Kronen-Zeitung» berichtet, musste die Wunde im Lendenbereich mit mehr als 80 Stichen genäht werden. Er befindet sich ausser Lebensgefahr.

Ursache der missglückten Kletteraktion noch unklar

Der Tourist, der mit seiner Familie und Freunden in Rom unterwegs war, hatte zuvor verschiedene Sehenswürdigkeiten besucht. Die Polizei hat den Mann bereits vernommen, um den genauen Hergang des Unfalls zu klären. Warum der Mann über den Zaun klettern wollte und was dann genau passierte, ist noch unklar.