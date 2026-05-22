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Touristen sind schuld Deshalb essen Makaken auf Gibraltar Erde

Nicole Agostini

22.5.2026

Gegen Magenbeschwerden: Darum essen Makaken auf Gibraltar Erde

Gegen Magenbeschwerden: Darum essen Makaken auf Gibraltar Erde

Karies, Gewichtszunahme und aggressives Verhalten: Das sind die gravierenden Folgen, wenn Makaken Touristen-Snacks zu sich nehmen. Die Behörden steuern mit strengeren Regeln und natürlichem Futter gegen.

22.05.2026

Karies, Gewichtszunahme und aggressives Verhalten: Das sind die gravierenden Folgen, wenn Makaken Touristen-Snacks zu sich nehmen. Die Affen versuchen, sich selbst zu regulieren, und essen Erde.

Nicole Agostini

22.05.2026, 20:13

22.05.2026, 20:25

Auf Gibraltar beobachten Wissenschaftler*innen, wie Makaken Erde essen. Ein Verhalten, das kurios erscheinen mag. Aber dahinter steckt ein Grund: Die Affen ernähren sich von zucker- und fettreichen Snacks der Touristen. Also: Junkfood.

Im Video erfährst du, wie die Behörden und Tierschützer*innen alles versuchen, damit die Affen wieder gesund werden.

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