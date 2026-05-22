Gegen Magenbeschwerden: Darum essen Makaken auf Gibraltar Erde
Karies, Gewichtszunahme und aggressives Verhalten: Das sind die gravierenden Folgen, wenn Makaken Touristen-Snacks zu sich nehmen. Die Behörden steuern mit strengeren Regeln und natürlichem Futter gegen.
22.05.2026
Karies, Gewichtszunahme und aggressives Verhalten: Das sind die gravierenden Folgen, wenn Makaken Touristen-Snacks zu sich nehmen. Die Affen versuchen, sich selbst zu regulieren, und essen Erde.
Auf Gibraltar beobachten Wissenschaftler*innen, wie Makaken Erde essen. Ein Verhalten, das kurios erscheinen mag. Aber dahinter steckt ein Grund: Die Affen ernähren sich von zucker- und fettreichen Snacks der Touristen. Also: Junkfood.
Im Video erfährst du, wie die Behörden und Tierschützer*innen alles versuchen, damit die Affen wieder gesund werden.
Mehr Videos aus dem Ressort
Tamara Krapf, Lebenshof-Betreiberin: «Ich will nicht meine Freunde essen»
Tamara und Stefan Krapf leben auf dem Känguruhof in Bernhardzell SG. Das Paar lässt seine Tiere nicht mehr schlachten. Vom Bauernhof zum Lebenshof – begonnen hat alles mit der Liebe zu einem Ochsen.
05.04.2022