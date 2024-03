Touristen prügeln mit Ski und Snowboards aufeinander ein

Touristen prügeln sich mit Snowboards und Ski an Tiroler Skistation Heftige Prügelei zwischen Touristen im Skigebiet: Fussballanhänger schlugen in einer Talstation in Tirol mit Snowboards und Skiern aufeinander ein. 19.03.2024

Heftige Massenprügelei zwischen Touristen im Skigebiet: Mutmasslich Fussballanhänger schlugen in einer Talstation in Tirol mit Snowboards und Ski aufeinander ein.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen An einer Talstation im österreichischen Tirol haben sich Touristen eine Massenschlägerei geliefert.

Ein Video zeigt, wie mehrere Personen unter anderem mit Snowboards und Ski aufeinander einprügeln.

Laut Polizei soll es sich um niederländische Fussballfans handeln. Mehr anzeigen

Eigentlich geht es im österreichischen Zillertal kurz vor dem Ende der Skisaison um geselliges Beisammensein und Spass am Skifahren. Nicht so jedoch kürzlich an der Talstation im malerischen Ort Gerlos: Wie schnell eine Situation eskalieren und in einer Gewaltorgie enden kann, zeigt ein nun viral gegangenes Video. Es zeigt eine heftige Massenschlägerei zwischen Touristen – und das mitten im Skigebiet.

Zunächst gehen zwei Männer mit Fäusten aufeinander los. Schon bald aber mischen insgesamt ein Dutzend Beteiligte mit und prügeln sich mit allem, was die Ausrüstung so zu bieten hat. Von Snowboards bis Ski kommt bei der heftigen Auseinandersetzung auch grosses Gerät zum Einsatz. Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei den prügelnden Personen wohl um niederländische Fussballfans.

Ein Niederländer und eine unbeteiligte Passantin erlitten bei der Schlägerei laut Polizeibericht Verletzungen unbestimmten Grades. Gegen die beiden Angreifer liege eine Anzeige wegen Körperverletzung vor, berichtete der österreichische «Kurier».