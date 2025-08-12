  1. Privatkunden
Rätsel um vermisste Touristin Frau verschwindet vor 10 Tagen an griechischem Strand, während Ehemann schläft

ai-scrape

12.8.2025 - 19:57

Von der schottischen Touristin Michele Ann Joy Bourda fehlt seit zehn Tagen jede Spur. Sie verschwand während ihrer Strandferien in Griechenland. 
Von der schottischen Touristin Michele Ann Joy Bourda fehlt seit zehn Tagen jede Spur. Sie verschwand während ihrer Strandferien in Griechenland. 
Bild: Handout

Ein Ferienidyll wird zum Albtraum: Seit zehn Tagen fehlt von der 59-jährigen Michele Ann Joy Bourda jede Spur. Sie verschwand an einem Strand in Nordgriechenland, während ihr Mann schlief.

Redaktion blue News

12.08.2025, 19:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die 59-jährige Schottin Michele Ann Joy Bourda verschwand spurlos am Strand von Ofrynio in Griechenland, als ihr Ehemann schlief.
  • Besonders mysteriös: Ihre persönlichen Gegenstände blieben zurück.
  • Ehemann Chris Bourda erhebt nun schwere Vorwürfe gegen die griechische Polizei und Anwohner, die seiner Ansicht nach nicht ausreichend nach ihr suchten oder den Vorfall herunterspielten.
  • Trotz gross angelegter Suchaktionen an Land und auf See gibt es bislang keine Hinweise auf einen Unfall oder ein Verbrechen.
Mehr anzeigen

Ein mysteriöses Verschwinden erschüttert einen schottischen Ehemann im Griechenland-Urlaub: Der Apotheker Chris Bourda bangt um seine Frau Michele Ann Joy Bourda, die plötzlich vom  Ofrynio-Strand in Kavalan spurlos verschwand.

Von der 59-Jährigen fehlt seitdem jede Spur – ihre persönlichen Gegenstände blieben am Platz zurück. Laut einem Bericht des schottischen «Daily Record» ereignete sich der Vorfall, als Chris Bourda ein kurzes Nickerchen am Strand machte.

Als er aufwachte, war seine Frau nicht mehr zu sehen. Trotz sofortiger Suche blieb sie verschwunden. Die örtlichen Behörden haben eine grossangelegte Suchaktion eingeleitet, um die Frau zu finden.

Die Umstände ihres Verschwindens geben Rätsel auf. Hinweise auf einen Unfall oder ein Verbrechen liegen bislang nicht vor. Freunde und Familie hoffen weiter auf ein Lebenszeichen, während die Suche unter Hochdruck fortgesetzt wird.

Der Ehemann beschuldigt die Polizei, nicht zu helfen

Chris Bourda erhebt schwere Vorwürfe gegen die griechischen Gastgeber und Behörden. Am 1. August erwachte er am Strand in Kavala (Nordgriechenland) und stellte fest, dass seine Frau verschwunden war. Ihre Sachen, einschliesslich ihres Handtuchs, lagen noch auf der Liege neben ihm. Besorgt suchte er nach ihr.

In einem nahegelegenen Strandrestaurant bat er um Hilfe, wurde jedoch nicht ernst genommen. «Ich bin eingeschlafen und als ich aufwachte, war sie weg. Ich fragte den Kellner, ob er sie gesehen habe, doch er lachte nur», berichtet Bourda.

Auch die griechische Polizei steht in der Kritik. Laut Bourda suchten sie nur halbherzig nach seiner Frau. Am Tag ihres Verschwindens war kein Beamter am Strand, lediglich ein Polizeiauto fuhr die Strasse entlang, ohne dass die Person ausstieg.

Bourda ist enttäuscht über die mangelnde Unterstützung. Er kritisiert zudem, dass wichtige Videoaufnahmen erst Tage später ausgewertet wurden.

Die Polizei und Küstenwache verteidigen sich und verweisen auf ihre umfangreiche Suchaktionen an Land und auf See, die jedoch keine Hinweise auf den Verbleib von Michele Ann Joy Bourda ergaben. Es gebe keine Anzeichen für ein Fremdverschulden, so die Behörden.

Mehr Videos aus dem Ressort

Älpler im Kanton Uri: «Vorletztes Wochenende waren es 53 Zelte» – Fluch und Segen der Bergtouristen

Älpler im Kanton Uri: «Vorletztes Wochenende waren es 53 Zelte» – Fluch und Segen der Bergtouristen

Die Wanderroute zum Seewlisee im Kanton Uri war einst ein Geheimtipp – doch wegen Social Media wird die Idylle zunehmend zur Kulisse für Massenansturm, Müll und Missachtung.

16.07.2025

