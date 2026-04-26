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Social-Media-Hype Darum stehen Tourist*innen am Comer See Schlange

Nicole Agostini

26.4.2026

Social-Media-Hype: Darum stehen Tourist*innen am Comer See lange an

Social-Media-Hype: Darum stehen Tourist*innen am Comer See lange an

Ein Tor, ein See, ein viraler Hype: In der italienischen Stadt Varenna stehen Besucher*innen bis zu einer Stunde an, um sich beim «Porta del Paradiso» ablichten zu lassen.

21.04.2026

Ein Tor, ein See, ein viraler Hype: In der italienischen Stadt Varenna stehen Besucher*innen bis zu einer Stunde an, um sich bei der «Porta del Paradiso» fotografieren zu lassen.

Nicole Agostini

26.04.2026, 17:29

Aufnahmen vom «Gate of Heaven» erreichen in den sozialen Medien Millionen Views und schon stehen die Tourist*innen in Varenna am Comer See für ein perfektes Foto oder Video Schlange.

Beim «Gate of Heaven», auf Italienisch «Porta del Paradiso», nehmen die Leute Wartezeiten zwischen 30 und 60 Minuten in Kauf, um sich beim Himmelstor abbilden zu lassen. Der Social-Media-Hotspot befindet sich in Varenna bei den botanischen Gärten der Villa Cipressi.

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