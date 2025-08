Bei dem Überschlag wurde ein vierjähriger Junge aus dem Traktor geschleudert und schwer verletzt. dpa

Nach einem heftigen Aufprall überschlägt sich ein Traktor im baden-württembergischen Heidenheim. Ein vierjähriger Junge wird aus der Kabine geschleudert. Doch wie genau passierte der Unfall?

DPA, toko dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im deutschen Bundesland Baden-Württemberg hat sich ein schwerer Unfall mit einem Traktor ereignet.

Dabei wurden zwei Kinder schwer verletzt.

Bei dem Unfall prallte ein Auto mit grosser Wucht gegen den Traktor, der sich überschlug. Dabei wurde eines der beiden Kinder aus dem Traktor geschleudert. Mehr anzeigen

Beim Überschlag eines Traktors in Baden-Württemberg im Kreis Heidenheim sind zwei Kinder schwer verletzt worden. Einer der beiden vierjährigen Buben wurde aus dem Traktor geschleudert, wie die Polizei mitteilte. Ein Rettungshelikopter flog ihn in ins Spital. Lebensgefahr besteht ersten Erkenntnissen zufolge nicht. Auch zwei Erwachsene erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen.

Nach Angaben der Polizei wollte der 29 Jahre alte Traktorfahrer in der Gemeinde Gerstetten in einen landwirtschaftlichen Weg einbiegen. Gleichzeitig näherte sich ihm von hinten ein Autofahrer, der mit relativ hoher Wucht in das Heck des Traktors fuhr. Er kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und blieb dann wieder auf den Reifen stehen.

Der Wagen des 21-Jährigen landete im Strassengraben. Rettungskräfte brachten auch die beiden Lenker und den zweiten vierjährigen Jungen in Spitäler.

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 100'000 Euro. Ein Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang klären.