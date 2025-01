Der Mann wurde aus dem Traktor geschleudert und geriet unter das Fahrzeug. Polizeimeldungen Basel Landschaft

Ein 73-Jähriger ist in Ormalingen BL am Dienstagnachmittag beim Fällen eines Baumes tödlich verletzt worden. Eine Untersuchung wurde eingeleitet.

Bei einem Traktorunfall in Ormalingen BL ist am Dienstagnachmittag ein 73-jähriger Mann tödlich verletzt worden. Der Mann geriet beim Fällen eines Baumes unter den Traktor und starb noch auf der Unfallstelle, wie die Baselbieter Polizei am Mittwoch mitteilte.

Der 73-jährige Traktorfahrer war kurz nach 17.00 Uhr im Gebiet Stuckleberg mit einer weiteren Person damit beschäftigt, mit einer Seilwinde einen Baum zu fällen. Dabei habe sich die Seilwinde gelöst und der Traktor sei den steilen Waldhang hinuntergerutscht, hiess es weiter. Der Mann wurde aus dem Traktor geschleudert und geriet unter das Fahrzeug.

Die Baselbieter Behörden haben eine Untersuchung zur Klärung der genauen Unfallursache eingeleitet.