Ein Auto steht nach den Überschwemmungen am Stadtrand von Valencia. Bild: sda

Eigentlich sollte die Stadt Lausanne im Frühsommer 2025 neue Trams geliefert bekommen. Wegen der Überschwemmungen in der spanischen Stadt Valencia vom letzten Jahr verzögert sich alles.

Lausanne muss länger auf die geplante Lieferung neuer Trams warten.

Grund dafür sind die Überschwemmungen in der spanischen Stadt Valencia vom letzten Jahr.

Dort befindet sich der Schweizer Zugbauer Stadler Rail. Mehr anzeigen

Die für den Frühsommer 2025 geplante Lieferung neuer Trams für die Stadt Lausanne verzögert sich. Grund dafür sind die Überschwemmungen in der spanischen Stadt Valencia vom vergangenen Oktober. Denn dort befindet sich die Fabrik des Schweizer Zugbauers Stadler Rail.

«Die Fabrik an sich ist nicht stark betroffen, im Gegensatz zu den Zulieferern, deren Produktionsstätten entweder zerstört oder überschwemmt wurden», sagte Stadler-Sprecher Marc Meschenmoser am Freitag im Westschweizer Fernsehen RTS. Die Fabrik sei nun aber wieder zu 100 Prozent in Betrieb. «Wir arbeiten mit Hochdruck daran, den Rückstand aufzuholen.»

Länge der Verzögerung nicht absehbar

Wie lange die Verzögerung dauern werde, könne nicht abgeschätzt werden. Stadler Rail werde voraussichtlich im Februar ausführlicher kommunizieren. Trotz des Rückschlags ist die Inbetriebnahme der Lausanner Trams weiterhin für 2026 vorgesehen.