Der «Twitter-Killer» im November 2017 auf einer Polizeistation in Tokio. Bild: Takuya Inaba/Kyodo News/AP/KEYSTONE

Der als «Twitter-Killer» bekannte Serienmörder ist in Japan hingerichtet worden. Seine Opfer fand er auf dem Kurznachrichtendienst, wo sie zuvor Suizidgedanken geäussert hatten.

AP/dpa/toko dpa

Ein im Jahr 2020 wegen mehrfachen Mordes verurteilter Mann ist in Japan hingerichtet worden. Nach Angaben des Justizministeriums wurde der als «Twitter-Killer» bekannte Mörder am Freitag in einer Haftanstalt in Tokio gehängt.

Seine Hinrichtung war nicht vorab angekündigt worden. Ihm wurde vorgeworfen, neun Menschen getötet und zerstückelt zu haben.

Opfer äusserten Suizidgedanken

Die Polizei verhaftete den Mann im Jahr 2017, nachdem sie die Leichen von acht teils noch minderjährigen weiblichen Opfern und einem Mann in Kühltaschen in seiner Wohnung in der Nähe von Tokio gefunden hatte. Nach Angaben der Polizei hatten die meisten seiner Opfer Suizidgedanken in den sozialen Medien veröffentlicht. Er habe sie über Twitter kontaktiert und angeboten, ihnen bei ihren Absichten behilflich zu sein.

In seiner Wohnung missbrauchte er die Frauen und erdrosselte sie. Die Leichen zersägte er im Badezimmer und versteckte die Körperteile in Kühl- und Werkzeugkisten. Das Fleisch warf er teils in den Müll.

Der Mann wurde auch wegen des sexuellen Missbrauchs weiblicher Opfer verurteilt. Das männliche Opfer – ein Freund einer der Frauen – habe er umgebracht, um es zum Schweigen zu bringen, teilten die Ermittler mit.

«Extrem bösartig»

Bei der Urteilsverkündung 2020 hatte der Richter die Taten des Geständigen als «extrem bösartig» bezeichnet. Die grausamen Morde hätten in der gesamten Gesellschaft Schock und Angst ausgelöst, sagte Justizminister Suzuki nun auf einer Medienkonferenz. Der Täter sei «von egoistischen Motiven wie sexueller und finanzieller Befriedigung getrieben» worden. Den Hinrichtungsbefehl habe er nach sorgfältiger Abwägung aller Faktoren erlassen.

Die Suizidrate in Japan gehört zu den höchsten der Welt. Nach einem kürzlichen Rückgang ist die Zahl in diesem Jahr wieder angestiegen. Die Kriminalitätsrate in Japan ist relativ niedrig, aber in den vergangenen Jahren gab es einige aufsehenerregende Mehrfachmorde.